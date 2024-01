Le Paris Saint-Germain n’a pas eu besoin de forcer pour s’imposer contre l’US Revel, lors des 32es de finale de la Coupe de France. Les hommes de Luis Enrique ont inscrits 9 buts contre ce club de Régional 1.

Titulaire au milieu de terrain, Carlos Soler a changé de poste en cours de match. Manuel Ugarte a été aligné en défense centrale avec Danilo. Il a repris son poste et a laissé l’espagnol se positionner aux côtés du Portugais. Un changement qui n’a pas perturbé la bonne prestation de l’ancien joueur de Valence. Il s’est présenté à beIN Sports pour donner son ressenti sur le match.

« On n’a pas un groupe de 13 joueurs, c’est toute l’équipe »

« C’était un match pour les supporters, pour qu’ils profitent. On a essayé d’être très attentif, de respecter l’adversaire. Je pense que toutes les minutes ont été importantes. C’est important que l’on soit uni. On l’a été. On n’a pas un groupe de 13 joueurs, c’est toute l’équipe, pour tous. On a fait une bonne 1ere partie de saison, il reste le plus important. Il y a la suite de la Coupe, la Ligue des Champions, le championnat à finir. Ce sera très important et on veut tout ça bien »

