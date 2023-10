Carlos Soler s’exprime sur son rôle hybride face à Strasbourg

Sans forcer, le PSG a vaincu Strasbourg au Parc des Princes (3-0). Dans ce qui ressemblait à un 3-4-3 ou un 4-2-4, Carlos Soler a alterné son positionnement entre latéral droit et milieu de terrain. L’Espagnol a répondu aux questions d’Amazon Prime après la rencontre.



« J’ai plutôt apprécié ce nouveau rôle »

« Il fallait faire mieux que face à Nice, et on a su faire. Le but refusé de Strasbourg aurait pu nous faire douter mais on a bien réagi et on a bien géré le match. Il a fallu trouver des repères mais c’est la façon d’attaquer de l’équipe et j’ai eu un rôle plus offensif. J’ai plutôt apprécié ce nouveau rôle », a déclaré le joueur auprès d’Amazon Prime.



Souvent critiqué par les supporters parisiens, Carlos Soler s’est illustré lors de ce match, notamment par un but inscrit grâce à une offrande de Kylian Mbappé peu avant la mi-temps. Avec la forte concurrence au milieu de terrain, positionner Soler latéral droit apparaît comme une option fiable à l’avenir.