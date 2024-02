Après sept saisons à Paris, Kylian Mbappé va quitter le club à l’issue de la saison. Un départ qui lancera une nouvelle ère chez les Rouge & Bleu. Et pour Alain Cayzac, ce n’est pas forcement une mauvaise nouvelle pour le PSG.

Même si l’annonce n’a pas encore été officialisée, Kylian Mbappé quittera bien le PSG à l’issue de son contrat cet été. L’attaquant de 25 ans en a déjà informé son président, Nasser al-Khelaïfi, ainsi que ses partenaires. Désormais, l’international français est concentré sur les objectifs du club avant de très certainement poser ses valises du côté du Real Madrid. Ce départ, conjugué à ceux de Lionel Messi et Neymar Jr l’été dernier, permettra au PSG de lancer une nouvelle ère avec pour projet de mettre en place un collectif fort. Invité à s’exprimer sur le départ de Kylian Mbappé, l’ancien président du PSG, Alain Cayzac (2006-2008), estime que cela ne représente pas forcement une mauvaise nouvelle pour les Rouge & Bleu, comme il l’a expliqué dans une interview au quotidien Le Parisien. Extraits choisis.

À voir aussi : Comment les joueurs ont accueilli l’annonce de Mbappé ?

Est-il surpris par le choix de Mbappé ?

« Oui, je me forçais à croire qu’il allait rester. Au fond de moi, je n’y croyais pas beaucoup mais je m’étais mis dans l’idée qu’il pouvait rester pour faire une carrière à la Steven Gerrard à Liverpool. Si j’avais été son conseiller, je lui aurais dit qu’il aurait beaucoup plus marqué le football en aidant le PSG à remporter sa première Ligue des champions plutôt qu’en allant la gagner, comme d’autres avant lui, au Real Madrid. »

Est-ce un coup dur pour le PSG ?

« Oui et non. C’est forcément un coup dur car c’est un des meilleurs joueurs du monde actuellement. Mais ce n’est pas une catastrophe nationale, il faut relativiser. J’ai connu beaucoup d’épisodes au PSG, j’ai vu partir Susic, Weah, Ronaldinho, Pauleta, Ibrahimovic et on s’en est toujours remis. Il faut voir les choses de façon positive. Ce n’est pas un drame. Quand je lis certains articles, j’ai l’impression que le PSG est foutu, ce n’est pas vrai du tout ! La bonne nouvelle, c’est que le suspense s’arrête, ça devenait assez irrespirable. Maintenant, on peut penser au futur et laisser Luis Enrique appliquer ses principes avec les joueurs qu’il aura choisis. Plus on le fait tôt, mieux c’est. »

La nouvelle orientation du projet du PSG correspond-elle à la culture et l’histoire du club ?

« Moi, j’ai toujours aimé les stars. Le PSG ne peut pas vivre sans star. Mbappé s’en va mais il y en a encore des stars ! Marquinhos, Hakimi et Dembélé sont des stars, Zaïre-Emery va en devenir une et on va recruter des grands joueurs qui sont des stars. Dans le projet, il n’est pas question qu’il n’y ait pas de stars. Je ne conçois pas un PSG sans star. On va faire des économies et on va avoir les moyens de prendre des joueurs de grand talent. Le départ de Mbappé n’est pas le renoncement à un système. À Paris, les stars ont toujours été remplacées par d’autres stars. Et si on a des stars avec un jeu collectif bien huilé, c’est parfait. »