Six mois avant le terme de son contrat au FC Barcelone, Lionel Messi n’a pas choisi son avenir même si l’été dernier il a poussé pour quitter la Catalogne. Le PSG va-t-il lui dérouler le tapis rouge pour qu’il signe et rejoigne son ami Neymar ? Interrogé samedi par Laurent Paganelli avant le Montpellier-PSG, Leonardo n’a ni infirmé, ni confirmé au micro de Canal Plus. En refusant d’aborder le sujet par respect du Barça, le directeur sportif du PSG a mis une pièce dans la machine à rumeurs, pense Julien Cazarre dans France Football.

“Heureusement, avant le coup d’envoi, il y avait eu… Leonardo. Merci, merci et encore merci PSG d’être ce que tu es, une source intarissable de rumeurs, débats et autres polémiques. Leo a donné la pire des réponses. En substance, ça donnait : “C’est pas le moment d’en parler, et puis je n’aime pas quand les autres clubs font ça avec les joueurs de Paris.” En gros, ça disait surtout : “On le prend quand on veut, lui il est à fond, nous on réfléchit. Et si ça peut emmerder le FC Barcelone qui joue à la baballe avec Neymar depuis trois ans, on va pas s’priver.” Eh ouais, les gars, Al Thani, c’est pas le gars à qui tu fais une crasse… Et la remontada, y en a qui vont payer la facture encore pour quelques traites, c’est pire qu’un crédit Sofinco. Tu m’humilies devant toute la famille au Trivial Pursuit pendant le repas de Noël ? OK, je te pique ta nana en l’emmenant aux Maldives…”