Que Kylian Mbappé s’affirme dans son identité propre et qu’il prolonge son contrat au PSG, ce sont les deux conseils délivrés par Julien Cazarre, humoriste supporter inconditionnel du Paris Saint-Germain, à l’attaquant de 22 ans sous contrat jusqu’en 2022.

“Notre “génie”, il a tout pour lui : le talent, la vitesse, la puissance, l’intelligence, l’éloquence et l’insoucian… Ah, non, ça, il ne l’a plus”, commente Julien Cazarre dans France Football. “On dirait que Kylian a parfois oublié qu’être bien né n’est pas être bien « Ney ». S’inspirer des plus grands n’est pas forcément une mauvaise idée, encore faut-il savoir qui on est. Muggsy Bogues, le petit meneur de jeu de 1,60 m des Charlotte Hornets était, comme tout le monde, fan de Michael Jordan, mais il n’a pour autant jamais tenté de dunker en tirant la langue. Il ne suffisait pas à notre champion du monde de vouloir faire le caméléon en copiant la star brésilienne dans son style de dribble, voilà que, lui aussi, se met à laisser planer le doute sur son envie de rester dans la capitale. Vu qu’il est, comme tous les buteurs et amoureux du basket, un grand fan des statistiques, je lui en rappelle une qui peut le faire réfléchir : 100 % des équipes qui ont gagné la Ligue des champions l’ont fait sans Mbappé… Ça a l’air con comme ça mais, si on y réfléchit bien, ça relativiserait un peu son départ. Enfin… tout ça peut disparaître en une signature. Et il dira qu’au fond de lui il n’a jamais voulu partir. Le « je nie » français.”