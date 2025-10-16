CdF : La finale de l’édition 2026 menacée de déménagement !

C’est une information qui vient bousculer le calendrier et l’organisation du football français, et qui concerne potentiellement le Paris Saint-Germain : la finale de la Coupe de France 2026 pourrait ne pas se dérouler au Stade de France.

La nouvelle est tombée comme un pavé dans la mare pour le football français et, potentiellement, pour le Paris Saint-Germain, habitué à dominer la Coupe de France. La finale de l’édition 2026, traditionnellement programmée au Stade de France, est sérieusement remise en question. Le président de la FFF, Philippe Diallo, a confirmé les craintes : les travaux du « Grand Paris » mettent en péril la tenue de l’événement à Saint-Denis, obligeant la fédération à envisager des solutions drastiques.

L’incertitude règne sur le calendrier et le lieu

Réuni ce jeudi matin en comité exécutif, la FFF a dû faire face à la réalité logistique. Philippe Diallo a été clair : il existe une « grande incertitude de pouvoir organiser la finale de la Coupe de France le 23 mai » dans la capitale. La raison principale réside dans les perturbations majeures liées aux chantiers en cours en Île-de-France, qui compliquent l’accès et la gestion d’un événement drainant des dizaines de milliers de supporters. Une menace sérieuse qui plane donc sur l’une des plus belles affiches de la saison.

Décalage ou plan B : la province en embuscade

Face à cette menace, la FFF étudie activement deux options qui modifieraient profondément l’organisation de l’événement. La première serait d’ordre calendaire : « On pourrait potentiellement modifier la date, sans doute en l’avançant« , a précisé le patron du football français. La seconde, plus radicale, est une délocalisation pure et simple vers un stade de province. Philippe Diallo a toutefois insisté sur un point crucial : il faudra choisir un lieu capable de « préserver la neutralité de la finale« . Détail piquant, la décision finale pourrait être influencée par l’identité des finalistes : « Nous attendrons peut-être de voir quels sont les clubs qualifiés pour trancher« , a ajouté le président de la Fédération Française de Football.

Pour le club de la capitale, grand favori de la compétition nationale, cette situation est à suivre de très près. Que la finale soit avancée ou déplacée, cela aura un impact direct sur les supporters du PSG qui prévoient leur déplacement et leur logistique. Une délocalisation en province soulève immédiatement la question de la répartition des places et de la capacité d’accueil des stades alternatifs. Le compte à rebours est lancé pour la FFF, qui doit trouver une issue pour garantir la tenue de la grande fête de la Coupe de France, qu’elle ait lieu à Saint-Denis ou ailleurs.

