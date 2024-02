CdF : La programmation des 1/4 de finale, dont PSG / OGCN

Le tirage au sort des quarts de finale de Coupe de France a offert au PSG un choc de Ligue 1 face à l’OGC Nice. Au lendemain de l’annonce de l’affiche, une légère reprogrammation a été apportée au calendrier des deux équipes.

Après s’être défait du Stade Brestois, le PSG a donc hérité de l’OGC Nice pour le compte des quats de finale de la Coupe de France. Une rencontre qui était initialement annoncée pour le 27 février prochain. Cependant, les Azuréens sur leur site officiel annoncent : « Il a été porté à la connaissance du club que la rencontre Paris SG – OGC Nice ne se jouerait pas à la date initiale du 27 février« . En effet, en raison des calendriers internationaux et nationaux à cette période, le choc de Coupe de France entre le club de la capitale et son dauphin en championnat se jouera donc le mercredi 13 mars prochain. Les quarts de finale de la plus vieille des compétitions du football français se joueront donc exceptionnellement sur quatre jours, comme l’officialise la Fédération Française de Football elle-même. La rencontre sera diffusée sur les antennes de BeIN Sports et France 3, à 21h10, en direct du Parc des Princes.

La programmation complète des 1/4 de finale de CdF

Mardi 27 février

OL (L1) – RC Strasbourg (L1) à 20h45 sur BeIN Sports

Mercredi 28 février

Rouen (N) – Valenciennes (L2) à 19h ou 21h sur BeIN Sports

Jeudi 29 février

Le Puy (N2) – Rennes (L1) à 20h45 sur BeIN Sports

Mercredi 13 mars

Paris SG (L1) – OGC Nice (L1) à 21h10 sur BeIN Sports & France 3