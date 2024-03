CdF : L’avant match PSG / OGCN en chiffres

Le PSG s’apprête à affronter l’OGC Nice ce mercredi (21h10 sur BeIN Sports & France 3) pour le compte des quarts de finale de la Coupe de France. A quelques heures du coup d’envoie, penchez-vous sur l’avant-match l’historique, les enjeux et chiffres clés.

Le PSG doit se défaire de l’OGC Nice ce soir au Parc des Princes avant d’envisager sa demi-finale face au Stade Rennais qui devrait se jouer le 3 avril prochain. Les Aiglons sont le seul adversaire des Rouge & Bleu qui ont su museler le buteur parisien en 61 rencontres de Coupe de France disputées depuis 2011/2012 (en 8e de finale la compétition le 31 janvier 2022 ; 0-0, 5 t.a.b. à 6). Sur le plan individuel, un joueur du Paris Saint-Germain a inscrit un quadruplé face à l’OGC Nice : Patrice Loko, le 27 avril 1997 au Parc des Princes (victoire 5-0). Kylian Mbappé pourrait également marquer de son emprunte ce PSG / OGCN. L’attaquant français pourrait égaliser Pedro Miguel Pauleta en inscrivant au moins un but lors des quatre premiers tours de Coupe de France (des 32es aux quarts). Le record étant détenu par Pablo Sarabia avec des buts lors de 5 matchs consécutifs en Coupe de France (des 32e aux demis) en 2019/2020. Le meilleur buteur Rouge & Bleu face à l’OGC Nice est Zlatan Ibrahimovic. Le Suèdois devance ainsi Edinson Cavani, François M’Pelé qui comptent 6 buts, puis Patrice Loko et Kylian Mbappé et leurs 5 buts.

Sur le plan collectif, le Paris Saint-Germain reste sur une série de 16 matchs sans défaite au Parc des Princes, dressant un bilant sur la période de 12 victoires et 4 matchs nuls. La dernière défaite à domicile remonte au 15 septembre dernier (2-3) face à … l’OGC Nice. Toutes compétitions confondues et loin de ses bases compris, le club de la capitale surfe sur 22 matchs sans défaite (15 victoires et 7 nuls) depuis le revers à San Siro face à l’AC Milan (2-1) le 7 novembre dernier en Ligue des Champions. Dans son histoire, le PSG s’apprête à disputer son 29e quart de finale de Coupe de France, pour un bilan de 21 qualifications en demi finale et 7 éliminations. Face aux Aiglons au Parc des Princes, les Parisiens comptent 18 victoires, 13 nuls et 9 défaites en 40 matchs officiels. Un bilan favorable aux Rouge & Bleu, comme il l’est au total dans l’historique : 82 matchs, 34 victoires, 24 nuls et 24 défaites.

Ils ont porté les deux maillots

Les joueurs ayant porté le maillot des deux équipes sont au nombre de 41 : Fabrice Abriel, Jean-Pierre Adams, Jérôme Alonzo, William Ayache, Dominique Baratelli, Hatem Ben Arfa, Jules Bocandé, Mathieu Bodmer, Jean-Pierre Bosser, Daniel Bravo, Marcin Bulka, José Cobos, Eric Cubilier, Mustapha Dahleb, James Debbah, Guy Delhumeau, Jean Deloffre, Kaba Diawara, Didier Digard, Franck Dja Djédjé, Jean-François Douis, Pierre Dréossi, David Hellebuyck, Jean-Noël Huck, Christophe Jallet, Sylvain Léandri, Jean-Louis Leonetti, Lionel Letizi, Danijel Ljuboja, Larrys Mabiala, Stanley Nsoki, Grégory Paisley, Fabrice Poullain, Jocelyn Rico, Daniel Sanchez, Liazid Sandjak, Marco Simone, Nambatingue Toko, Sammy Traoré, Franck Vandecasteele et Zlatko Vujovic.

Un avant-match dressé par Michel Kollar sur le site officiel du Paris Saint-Germain.