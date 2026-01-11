CdF – Le point médical avant PSG / PFC

Ce lundi (21h10 sur beIN SPORTS 1), le PSG affronte le Paris FC en 16es de finale de la Coupe de France. Et les Rouge & Bleu ont dévoilé leur point médical.

Tenant du titre, le PSG aura à coeur de poursuivre son parcours en Coupe de France. Pour cela, l’équipe de Luis Enrique devra venir à bout du Paris FC en 16es de finale de la compétition. Et pour ce deuxième derby francilien en l’espace d’une semaine, le technicien espagnol sera privé de quelques joueurs.

Si Achraf Hakimi et Ibrahim Mbaye sont toujours présents avec leur sélection pour disputer la CAN, quatre noms figurent dans le point médical dévoilé par le PSG ce dimanche. Comme lors des dernières semaines, Matvey Safonov, Quentin Ndjantou et Lee Kang-In manqueront à l’appel. Et un autre joueur pourrait être absent pour ce rendez-vous. En effet, Lucas Hernandez est malade et reste au repos.

Le point médical du PSG

Quentin Ndjantou poursuit son protocole de soins.

poursuit son protocole de soins. Kang In Lee et Matvei Safonov effectuent un travail adapté.

et effectuent un travail adapté. Malade, Lucas Hernandez reste au repos.