PSG – Une absence plus longue que prévue pour Matvey Safonov ?

Héros de la Coupe intercontinentale, le portier du PSG, Matvey Safonov, pourrait manquer encore quelques semaines de compétition après sa fracture de la main.

Porté en triomphe après sa séance de tirs au but historique face à Flamengo en finale de la Coupe intercontinentale (1-1, 2-1 t.a.b), Matvey Safonov a été le héros d’une soirée légendaire le 17 décembre dernier. Mais durant cette séance, le portier russe s’est fracturé la main gauche, un coup d’arrêt qui devait l’éloigner des terrains pendant une durée de trois à quatre semaines, selon le communiqué médical du club parisien du 19 décembre.

Mais selon les informations de L’Equipe, l’absence de l’ancien de Krasnodar pourrait se prolonger. Il faudrait à priori entre cinq et six semaines pour que le gardien de 26 ans soit à nouveau opérationnel. « S’il a repris l’entraînement (course, frappes), Safonov est toujours muni d’une protection qui l’empêche d’utiliser sa main gauche. » Une blessure qu’on dédramatise au PSG : « C’est la vie d’un club. Quand l’un s’est blessé l’autre en a profité. Là, c’est l’opportunité inverse. » Une belle chance à saisir pour Lucas Chevalier, qui n’est plus apparu en compétition depuis le 29 novembre dernier face à l’AS Monaco. « Après une journée de repos, les Parisiens se sont entraînés ce vendredi avec une dernière séance programmée samedi à Poissy. Les neuf jours de repos octroyés pendant la trêve ont semble-t-il fait du bien, et l’état d’esprit général est loué en interne », rapporte le quotidien sportif.