CdF : Les chiffres clés de la demi-finale PSG / SRFC

Ce mercredi (21h10 sur BeIN Sports & France 3), le PSG reçoit le Stade Rennais dans le cadre des demi-finales de Coupe de France. A quelques heures du coup d’envoi de la rencontre, penchez-vous sur l’historique, les enjeux et les clés du match.

La rencontre de ce soir entre le PSG et le Stade Rennais risque d’être prolifique pour les attaquants parisiens. En effet, de le début de la saison 2011/2012, en 62 matchs de Coupe de France joués, les buteurs parisiens ne seront restés muets qu’à une seule reprises (face à l’OGC Nice en 2022, élimination aux TàB). Sur le plan individuel, Kylian Mbappé peut égaler un record. Avec une réalisation au moins lors des 4 premiers tours de Coupe de France, le numéro 7 du PSG pourrait égaler Pablo Sarabia qui a marqué lors de 5 tours consécutifs (des 32es aux demi-finales) lors de la saison 2019/2020. L’attaquant français a également l’opportunité de devenir le meilleur buteur parisien face aux Bretons. Edinson Cavani et Angel Di Maria (7 buts) sont les premiers dans ce classement, devançant ainsi Kylian Mbappé, Neymar Jr et Dominique Rocheteau (6 buts), puis Pedro Miguel Pauleta, Nenê et Zlatan Ibrahimovic (4 buts). Dans l’histoire de la compétition doyenne du football français, le PSG et le Stade Rennais se sont croisés à 5 reprises pour un bilan de 4 qualifications pour le club de la capitale, et une défaite en finale en 2019.

Le Paris Saint-Germain, d’un point de vue collectif, peut se targuer de surfer sur une série de 17 matchs consécutifs sans connaître la défaite depuis le début de l’année civile 2024. Un record dans l’histoire du club de la capitale. Au stade des demi-finales, le PSG affiche un bilan exceptionnel de 21 participations pour 19 qualifications et 2 éliminations. Le dernier échec remonte à 1986. Ce mercredi soir au Parc des Princes, c’est la 31e rencontre entre le PSG et le Stade Rennais depuis 2011. Le bilan est en faveur des Parisiens avec 18 victoires, 5 matchs nuls et 7 défaites. A l’occasion de cette demi-finale de Coupe de France, les Bretons deviendront les adversaires les plus assidus des Rouge & Bleu à égalité avec l’Olympique de Marseille.

Kylian Mbappé (Image : psg.fr)

Dans l’histoire du PSG en Coupe de France, Kylian Mbappé est le meilleur buteur Rouge & Bleu avec ses 35 réalisations. Le Français devance François M’Pelé (28 buts), Edinson Cavani, Zlatan Ibrahimovic et Pedro Miguel Pauleta (16 buts), Safet Susic (15 buts), Mustapha Dahleb (14 buts) et Dominique Rocheteau (13 buts). Entre le Paris Saint-Germain et le Stade Rennais, la route est courte, les 32 joueurs ayant porté les maillots des deux clubs : Jocelyn Angloma, Sylvain Armand, Claude Arribas, Hatem Ben Arfa, Daniel Bernard, Grégory Bourillon, Louis Cardiet, César, Clément Chantôme, Edouard Cissé, Stéphane Dalmat, Ousmane Dembélé, Kaba Diawara, Nicolas Douchez, Mevlüt Erding, Louis Floch, Franck Gava, Yannick Guillochon, Arnaud Kalimuendo, Bernard Lama, Gérard Lanthier, Jérôme Leroy, Stéphane Mahé, François M’Pelé, Guy Nosibor, Grégory Paisley, Albert Poli, Philippe Redon, Christophe Revault, Jocelyn Rico, Bruno Roux et Jean-Luc Vasseur.

Les chiffres et faits ont été dressés par Michel Kollar pour le site officiel du Paris Saint-Germain.