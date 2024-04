CdF : L’OM derrière le PSG pour la finale face à l’OL ?

Le PSG et l’Olympique Lyonnais sont deux rivaux de l’Olympique de Marseille sur la scène national. Et pour les Phocéens, les voir s’affronter en finale de Coupe de France représente un véritable crève cœur, d’autant plus que leur saison se jouera en partie le 25 mai prochain lors de cette finale.

Après s’être incliné à domicile à 10 contre 11 lors du 107e Classique face au PSG, l’OM a observé son rival lyonnais se qualifier en finale de Coupe de France en venant à bout de Valenciennes (3-0), puis le PSG en s’imposant face au Stade Rennais (1-0). Une période compliquée pour les Phocéens qui devront faire un choix et espérer la victoire d’un de ses plus grands rivaux à l’échelle nationale. En effet, lors de la finale de Coupe de France qui se jouera le 25 mai prochain au Stade Pierre-Mauroy de Lille, la saison de l’Olympique de Marseille se jouera en partie. Si les Lyonnais l’emportent, ces derniers décrocheront une place en Europa League. Si les Parisiens l’emportent, la sixième place deviendrait qualificative pour les phases de groupes d’Europa League, et la septième place pour les barrages de Ligue Europa Conférence. C’est ainsi que l’Olympique de Marseille, actuel septième de Ligue 1 Uber Eats, a tout intérêt à voir le PSG remporter la Coupe de France, afin d’avoir plus de chance d’être européen la saison prochaine. A trois points du RC Lens, sixième, les hommes de Jean-Louis Gasset dans le sillage de l’OL (10e) à 4 points, et à égalité avec Reims (9e) et Rennes (8e).

La course à l’Europe devrait tenir en haleine le championnat de France jusqu’à la dernière journée, et le PSG pourrait donc avoir un impact en remportant la 15e Coupe de France de son histoire et ainsi rendre la sixième et septième place de Ligue 1 Uber Eats qualificatives pour les coupes d’Europe. A la quête d’un premier titre depuis 2012, une victoire de l’OL serait par ailleurs plus difficile à avaler pour les Marseillais, qui sont davantage habitués à voir le PSG triompher.