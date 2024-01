CdF : Orléans / PSG pourrait se jouer au Parc des Princes

En ce début de semaine, le tirage au sort des 16e de finale de Coupe de France a eu lieu et le PSG a hérité de l’US Orléans. Le club de National pourrait cependant ne pas recevoir le club de la capitale et disputer la rencontre au Parc des Princes.

La magie de la Coupe de France offre parfois à des clubs amateurs d’affronter les plus grands du pays, dont le Paris Saint-Germain. C’est le sort qui a été réservé pour l’US Orléans (National) qui a hérité du PSG pour les 16e de finale de Coupe de France. Si l’affiche permettra aux Orléanais de remplir leur enceinte qu’est le Stade de la Source, l’actuel 10e de National pourrait ne pas profiter de l’évènement qu’est la réception du club de la capitale en Coupe de France. En effet, la pelouse du Stade de la Source ne serait pas dans un état praticable et pousserait à la réflexion quant au fait de jouer ce 16e de finale au Parc des Princes, selon Le Parisien. En effet, si le stade est aux normes avec ses 7 500 places, le pelouse poserait question depuis un mois et demi maintenant. Selon un arrêté municipal, la découverte de morceaux de verre sur la pelouse, empêcherait la tenue de matchs. Malgré les déclarations de l’entraineur de l’US Orléans, Karim Mokkedem, qui estime que « le terrain est jouable à 100%« , Le Parisien précise que « la mairie n’autorise pas un retour au jeu sans une rénovation complète« .

La deadline est posée !

Les travaux seraient actuellement en cours, avec la pose de rouleaux de gazon prêts à l’emploi. A hauteur de 500 000 euros, ces derniers pourraient prendre du retard à cause des températures négatives. Dans ce contexte, l’US Orléans a jusqu’à jeudi pour présenter une solution (avancée des travaux ou solution de repli dans un autre stade), sans quoi la rencontre sera inversée et le PSG recevra au Parc des Princes.