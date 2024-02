CDF – PSG / Brest – Les compositions probables

Ce soir (21h10, France 3, BeIN Sports 1), le PSG reçoit Brest en huitièmes de finale de Coupe de France. Luis Enrique pourrait apporter quelques changements dans son onze.

Dix jours après leur confrontation en Ligue 1 soldée par un match nul (2-2), le PSG et le Stade Brestois se retrouvent au Parc des Princes dans le cadre des huitièmes de finale de la Coupe de France. Pour cette rencontre, Luis Enrique devra faire sans Milan Skriniar, Presnel Kimpembe et Nuno Mendes, absents de longue date, mais également de Lucas Hernandez, suspendu et de Randal Kolo Muani, malade. Le coach espagnol devrait apporter quelques changements dans son onze de départ. Comme depuis le début en Coupe de France, c’est Keylor Navas qui devrait garder les buts parisiens. Pour la défense, l’Equipe et Le Parisien ne sont pas d’accord. Le quotidien sportif aligne Carlos Soler à droite, Danilo Pereira et Nordi Mukiele en défense centrale, et Lucas Beraldo à gauche. Le quotidien francilien titularise aussi Mukiele, mais à gauche, Marquinhos accompagnant l’international portugais en charnière centrale.

A voir aussi : Luis Enrique monte au front et défend son style de jeu avant PSG / SB29

Marco Asensio au milieu de terrain

Les deux quotidiens s’accordent au milieu de terrain avec le trio Warren Zaïre-Emery, Vitinha, Marco Asensio. Pour l’attaque, il y a aussi des divergences entre l’Equipe et Le Parisien. Le quotidien sportif place Bradley Barcola, de retour de suspension, et Ousmane Dembélé, laissé au repos contre Strasbourg, au côté de Kylian Mbappé. Le quotidien francilien titularise lui Gonçalo Ramos en pointe, Kylian Mbappé à gauche et Ousmane Dembélé à droite.

Le XI probable du PSG selon l’Equipe : Navas – Soler, Mukiele, Danilo, Beraldo – Zaïre-Emery, Vitinha, Asensio – Dembélé, Mbappé (c), Barcola

selon l’Equipe : Navas – Soler, Mukiele, Danilo, Beraldo – Zaïre-Emery, Vitinha, Asensio – Dembélé, Mbappé (c), Barcola Le XI probable du PSG selon Le Parisien : Navas – Soler, Marquinhos (c), Danilo, Mukiele – Zaïre-Emery, Vitinha, Asensio – Dembélé, Ramos, Mbappé

selon Le Parisien : Navas – Soler, Marquinhos (c), Danilo, Mukiele – Zaïre-Emery, Vitinha, Asensio – Dembélé, Ramos, Mbappé Le XI probable de Brest : Coudert – Lala, Chardonnet (c), Le Cardinal, Locko – Pereira Lage, Magnetti, Martin, Camara – Satriano, Mounié

compositions probables PSG / Brest (L’Equipe)