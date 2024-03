CdF : Un OGC Nice en perte de vitesse face au PSG ?

Pour le compte des quarts de finale de Coupe de France, le PSG reçoit l’OGC Nice ce mercredi soir (21h10 sur BeIN Sports & France 3). L’occasion pour le club de la capitale de poursuivre son chemin vers la victoire finale qui lui échappe depuis 2021. Pour atteindre cet objectif, les hommes de Luis Enrique devront se défaire des Aiglons, seuls victorieux au Parc des Princes cette saison, mais qui a perdu le rythme depuis.

Le 15 septembre dernier, à l’occasion de la cinquième journée de Ligue 1 Uber Eats, l’OGC Nice arrive au Parc des Princes avec 6 points glanés en 4 rencontres de championnat. Les hommes de Francesco Farioli développe un football peu alléchant mais de plus en plus efficace et parviennent à s’imposer face au PSG sur le score de 2-3. La première défaite des Parisiens de la saison 2023/2024, la première et encore aujourd’hui la dernière au Parc des Princes. Une victoire marquée par la célébration « provocatrice » de Terem Moffi, auteur d’un doublé pour l’occasion. Un micro-épisode qui avait engendré une micro-altercation entre le Nigérian et Kylian Mbappé. Outre la défaite sur le terrain, l’égo des Parisiens pourrait s’éveiller ce soir à domicile. Pour autant, l’esprit de revanche ne gagne pas les esprits du côté Rouge & Bleu, selon Luis Enrique : « Non, il n’y a pas d’esprit de revanche. C’est notre seule défaite en championnat et il y a cinq semaines, c’était notre adversaire direct en L1. C’est une équipe très bonne sans ballon et exceptionnelle sans ballon. Elle a encaissé le moins de buts avec Brest. Ce sera difficile mais on a la chance de jouer à domicile. C’est un match attrayant mais on ne ressent pas le sentiment de revanche« , a déclaré le technicien espagnol en conférence de presse d’avant-match.

Une année 2024 compliquée …

Par la suite, l’OGC Nice a su enchaîner, avec un bilan de deux petites défaites en première partie de saison, cinq matchs nuls, et dix victoires. Cependant, la dynamique s’est inversée depuis le début de l’année civile 2024. En effet, sur la période, en championnat, les Niçois ne comptent qu’une victoire face au FC Metz (J19 ; 1-0). En onze rencontres toutes compétitions confondues sur la seconde partie de saison, les Aiglons dressent un bilan de 4 victoires, 2 matchs nuls et 5 défaites. A noter dans les victoires, un succès aux tirs au but en 32e de finale de Coupe de France face à l’AJ Auxerre. Sur ses cinq dernières rencontres, l’OGC Nice compte 4 défaites et 1 victoires. Autrement dit, les hommes de Francesco Farioli n’ont plus connu la victoire depuis le 7 février dernier et leur 8e de finale de Coupe de France (1-4) face au MHSC. Tant de chiffres et de séries qui font arriver l’actuel 6e de Ligue 1 Uber Eats au Parc des Princes ce mercredi soir dans la peau d’un club qui manque cruellement de confiance, comme évoqué par le coach italien en conférence de presse d’avant-match : « En ce moment, on l’a dit et redit, on a besoin de retrouver cette étincelle. Si on regarde les résultats, on est dans un moment difficile, tout le monde le voit« .

Toutefois, la méforme de l’adversaire ne devrait pas suffire. Ce dernier pourrait s’appuyer sur la magie de la Coupe de France et tenter de renverser la tendance actuelle afin de se hisser en demi-finale et capitaliser sur un potentiel succès au Parc des Princes pour redémarrer la machine et aborder au mieux la fin de saison. C’est en sens qu’il faudra, du côté du PSG, avoir bien préparé la rencontre, respecter l’adversité et jouer le match en prenant en compte son importance.