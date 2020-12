Jesé Rodríguez au PSG ce sera fini dès ce dimanche 6 décembre 2020. L’attaquant canarien acheté 25M€ (en 2016) et le club francilien ont trouvé un accord pour rompre à l’amiable le contrat qui courait jusqu’au 30 juin 2021, comme l’a rapporté Marca. Dix-huit matches, c’est le bilan de l’ancien Merengue au PSG, dont 14 lors de sa première saison en 2016/2017. Jesé était déjà depuis deux semaines aux Canaries, loin du camp des Loges et des matches officiels. Cela avec l’accord du PSG dans l’attente de cette rupture de contrat (officialisée). Alors que le club de la capitale fête ses 50 ans, on peut penser que Jesé aura été le pire recrutement de son histoire. Reste à l’attaquant de 27 ans – amateur de reggaeton et de télé réalité – à convaincre un nouveau club de lui accorder sa confiance.

Le communiqué du PSG

Le Paris Saint-Germain et Jesé se sont mis d’accord pour résilier le contrat du joueur, qui arrivait à expiration le 30 juin 2021. Âgé de 27 ans, le natif de Las Palmas (îles Canaries) était arrivé à Paris lors de l’été 2016. Sous le maillot Rouge et Bleu, Jesé aura disputé 18 rencontres et inscrit 2 buts, toutes compétitions confondues, remportant 1 Championnat de France (2020), 1 Coupe de la Ligue (2017) et 1 Trophée des champions (2017). Le Paris Saint-Germain souhaite à Jesé le meilleur dans la suite de sa carrière professionnelle.