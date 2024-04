Ce que reproche Luis Campos à Antero Henrique

Dans les coulisses du Paris Saint-Germain, les tensions montent entre deux figures majeures du club : Luis Campos et Antero Henrique. Le premier reproche ouvertement au second de s’immiscer dans ses domaines de compétence, une situation qui suscite méfiance et mécontentement. Le Parisien apporte des nouvelles informations au sujet des deux hommes

Ralentir des transactions, influencer des recrutements…

En effet, malgré son départ en 2019, Antero Henrique semble toujours avoir un œil attentif sur les affaires du PSG, ce qui irrite profondément Luis Campos. Le Portugais, connu pour son travail acharné et son expertise en matière de recrutement, déplore les ingérences de son ancien collègue dans ses prises de décision.

En 2022, Campos avait déjà exprimé son mécontentement quant au travail d’Antero, l’accusant de ralentir certaines transactions et donc d’entraver le progrès dans le processus de recrutement. Des choix qui, selon lui, auraient retardé des transferts prioritaires.

De plus, Antero Henrique aurait influencé des recrutements sans le consentement de Campos, notamment ceux de Luis Diaz récemment et d’Elye Wahi l’été dernier. Cette ingérence dans les opérations de recrutement soulève des interrogations quant à la direction prise par le club et nourrit les tensions entre les deux hommes.

Cette situation met en lumière les défis auxquels est confronté le Paris Saint-Germain en matière de gestion et de direction. Alors que le club cherche à maintenir sa position de premier plan sur la scène européenne, les désaccords internes pourraient compromettre ses ambitions et affecter sa stabilité à long terme. Il reste à voir comment le PSG gérera ces tensions et quelle sera l’issue de ce différend entre Luis Campos et Antero Henrique.