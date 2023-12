Champions League – Les adversaires potentiels du PSG en 8es

Avec son match nul sur la pelouse de Dortmund et la victoire de l’AC Milan contre Newcastle, le PSG est qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions. Il a sept adversaires potentiels.

Le PSG a très certainement réalisé sa pire phase de poules depuis que le club a été racheté par QSI. Avec huit points, il se qualifie en huitièmes de finale pour la douzième fois lors de ses douze dernières saisons. Mais que ce fut dur. Deuxième de son groupe, le club de la capitale devait s’imposer contre le Borussia Dortmund pour s’offrir la première place. Mais malgré de très nombreuses occasions franches, le PSG a concédé le nul contre les Allemands, après avoir été mené au score (1-1). Il a même été pendant 22 minutes reversé en Europa League. Mais l’AC Milan, en battant Newcastle, a permis au PSG de se qualifier en huitièmes de finale. Les deux équipes ont le même nombre de points mais c’est la différence particulière qui permet au PSG de s’offrir la deuxième place. En huitièmes de finale, il est sûr de tomber sur un adversaire coriace.

A voir aussi : Luis Enrique : « Nous serons beaucoup plus forts en février »

Le Bayern ou un club espagnol comme adversaire le plus probable

En effet, le PSG devra affronter un premier de groupe, hormis le Borussia Dortmund. Il peut donc affronter sept clubs, Manchester City, le tenant du titre, le Bayern Munich, qui avait éliminé les Rouge & Bleu à ce stade de la compétition la saison dernière, le Real Madrid, le FC Barcelone, la Real Sociedad, l’Atlético de Madrid ou encore Arsenal. Selon les statistiques, le PSG a le plus de chance de tomber sur le Bayern Munich (17,30%). Vient ensuite Manchester City avec 14,75%. Les cinq autres adversaires ont ensuite tous le même pourcentage de tomber sur le PSG (13,59%). Réponse lundi midi lors du tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des champions. Et vous, quel adversaire aimeriez-vous pour le PSG ? Et celui qu’il faut absolument éviter. Vous pouvez répondre dans l’espace commentaire.