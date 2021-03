Charbonnier : “Il faut qu’Areola joue la Coupe d’Europe”

Quatre gardiens de but constituent le présent de l’équipe de France. Le taulier, Hugo Lloris (34 ans), qui devrait aller jusqu’à la Coupe du monde 2022 au moins. En n°2 on trouve Steve Mandanda (35 ans) qui pourrait arrêter sa carrière internationale après l’Euro. Suivent deux fruits de la formation Rouge & Bleu : Mike Maignan (25 ans, sous contrat jusqu’en 2022 avec le LOSC) et Alphonse Areola (28 ans, sous contrat avec le PSG jusqu’en 2023 et prêté à Fulham). L’un luttant pour le titre en L1, l’autre contre la relégation en Premier League.

Invité par Le Parisien à trancher ce duel de Titis du PSG, l’ancien gardien de but des Bleus Lionel Charbonnier (54 ans) penche pour le Dogue. “C’est quand même spécial Fulham comme destination. Quand vous êtes gardien remplaçant en équipe de France, vous avez besoin d’être un gardien très performant en étant peu sollicité. A Fulham, Areola réalise des bons matchs mais subit beaucoup de tirs et donc prend aussi des buts. A Lille, Maignan a peu de boulot, mais il arrive à être décisif. Aujourd’hui, je pense que Mike a plus le profil“, juge le consultant pour RMC Sport. “Il faut qu’Alphonse Areola joue la Coupe d’Europe, reste toujours au très haut niveau. Ne serait-ce que jouer la Ligue Europa, afin de montrer tout au long de la saison ses capacités mentales.”