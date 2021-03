Landreau : “Les Lillois peuvent clairement être champions”

Samedi prochain, le PSG recevra Lille pour un choc de leaders (égalité à 63 points) décisif à l’entame de la dernière ligne droite en Ligue 1 Uber Eats. Ancien portier des deux clubs, Mickaël Landreau, croit aux chances des Dogues et de son effectif qu’il juge complet. “Je pense qu’ils ont un groupe bien étoffé, ils peuvent clairement être champions. Ils sont solides, et ils ont les joueurs qu’il faut sur le banc. Ils peuvent ne pas perdre contre n’importe qui. Il y a une vraie homogénéité, il n’y a pas de trous, ou à la limite au poste d’arrière gauche, mais sinon ça répond présent à toutes les lignes. Il y a un grand gardien, puis il y a le retour de Yilmaz devant, qui revient très clairement au bon moment. Il est capable de faire déjouer les blocs bas”, commente Mickaël Landreau dans Le Petit Lillois. “Pour gagner le titre, chaque match est important.” A commencer par le prochain, un certain PSG-Lille.