Cher Ndour ne croyait pas à l’intérêt du PSG

Arrivé libre en provenance de Benfica, Cher Ndour constitue avec Lee Kang-In et Manuel Ugarte les nouveaux prospects sur lesquels le Paris Saint-Germain a parié cet été. À l’occasion d’un entretien accordé au quotidien italien La Repubblica, le jeune espoir a évoqué son arrivée dans la capitale et sa stupéfaction au moment d’apprendre l’intérêt du PSG.

12 juillet dernier, l’Italien Cher Ndour s’engage officiellement avec le club de la capitale jusqu’en 2028. Un pari sur l’avenir de la part des dirigeants parisiens qui voient en lui un jeune très prometteur, doté d’une grande marge de progression. À l’époque, à part les férus de l’Euro U23 et les fervents supporters de Benfica qui suivent la réserve de leur équipe – Cher Ndour n’a disputé qu’un seul match avec l’effectif professionnel lisboète – très peu d’observateurs connaissent le profil du joueur et beaucoup s’interrogent sur l’intérêt du PSG. À commencer par le principal intéressé, qui n’y croyait pas lui même. Dans une interview accordée au quotidien italien La Repubblica, le vainqueur de l’Euro Espoirs a évoqué sa surprise lorsque Paris a manifesté son intérêt.

« Ma réaction quand le PSG a manifesté un intérêt ? La première fois que mon agent m’a expliqué que le PSG me voulait, nous étions à table. Mes parents étaient là aussi, nous avons tous cru à une blague. Quand c’est arrivé, tu te dis juste que tu es heureux. » Cher Ndour

Interrogé ensuite sur le passage de la réserve à l’effectif professionnel, Ndour a montré toute son humilité :

« Si tu arrives en pensant que tu es le phénomène du moment, ils tireront immédiatement une croix sur toi. » Cher Ndour

Le néo-parisien a également évoqué l’importance de sa relation avec son entourage familial pour ses choix.

« Mes parents me laissent décider, mais ils me conseillent toujours, même si le dernier choix m’appartient. Mais ils ont toujours été très présents. » Cher Ndour

Cher Ndour a ensuite conclu son entretien en citant ses objectifs au sein du club :

« J’aimerais gagner une Ligue des Champions. Et jouer une Coupe du Monde. Après ça, je serai heureux. » Cher Ndour

Le destin fait bien les choses. À mille lieues de se douter qu’il signerait au PSG cet été, l’Italien a finalement pris part à toute la préparation en étant titulaire à deux reprises (Al Nassr et Jeonbuk Hyundai). Cher Ndour saura-t-il tirer son épingle du jeu et obtenir sa chance dans la rotation cette saison ? Sous la tutelle de Luis Enrique, rien n’est moins sûr, tant les statuts, l’âge et l’expérience ne comptent pas. Si Ndour sait s’adapter aux idées de son entraîneur, il pourra être un élément intéressant du collectif.