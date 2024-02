Cher Ndour offre la victoire à Braga contre Farense

Prêté par le PSG à Braga cet hiver, Cher Ndour a débloqué son compteur but avec le club portugais, pour offrir la victoire à son nouveau club contre Farense hier.

Arrivé libre au PSG en provenance du Benfica l’été dernier, Cher Ndour (19 ans) a très peu joué avec le club de la capitale (4 matches, 115 minutes de jeu, 1 but). Afin d’emmagasiner du temps de jeu, le milieu de terrain italien a été prêté, sans option d’achat, à Braga à la toute fin du mois de janvier. Depuis son arrivée au Portugal, il a participé à quatre des cinq matches du club du Minho. Il n’a pas encore été titulaire et a joué 58 minutes sur ces quatre rencontres. Son plus gros total, 27 minutes, il l’a joué lors de la très large défaite contre le Sporting (5-0) en Liga Bwin le 11 février dernier.

Déjà autant de match qu’avec le PSG

De nouveau remplaçant hier soir lors du match entre Braga et Farense pour le compte de la 22e journée du championnat portugais, le milieu de terrain prêté par le PSG est entré à 13 minutes de la fin du match, trois minutes après l’égalisation de Farense. L’international U19 italien, malgré ce peu de temps de jeu, va offrir la victoire au club portugais à cinq minutes de la fin du match. Après plusieurs actions coup sur coup de Braga, il récupère le ballon après l’arrêt du gardien sur une tête de son coéquipier et propulse le ballon au fond des filets d’une frappe surpuissante à bout portant. Grâce à ce succès, Braga est désormais seul quatrième du championnat, avec deux points d’avance sur le Vitoria SC et cinq de retard sur le troisième, le FC Porto. Un but qui va lui faire du bien et qui pourrait convaincre son entraîneur, Artur Jorge, de lui donner plus de temps de jeu dans les semaines à venir.