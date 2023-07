Libre de tout contrat au 30 juin 2023, Cher Ndour était ciblé par le Paris Saint-Germain depuis quelques semaines. L’Italien se serait engagé avec le club de la capitale pour une durée de cinq ans, soit jusqu’en 2028. Cela met fin à son passage au Benfica Lisbonne, mais l’aventure parisienne du milieu de terrain pourrait commencer plus tard que prévu, puisqu’un prêt serait envisagé.

Pisté par le PSG depuis plusieurs semaines, et donné au club de la capitale par plusieurs médias ces derniers jours, Cher Ndour a signé avec les Rouge & Bleu d’après L’Equipe. En effet, l’Italien de 19 ans devrait bien être parisien la saison prochaine, en signant un contrat de 5 ans (2028). Le milieu de terrain, considéré comme une pépite de la réserve de Lisbonne sort d’une saison assez encourageante avec le Benfica B après avoir disputé 36 matchs, dont un seul en pro pour un total de 4 buts et 1 passe décisive. Côté PSG, le joueur semble être prometteur, international avec la sélection italienne des moins de 19 ans, Ndour a performé ce lundi dans un match de championnat d’Europe U19 contre Malte (victoire 4-0) où il a inscrit le premier but sur penalty et a été élu homme du match.

Après cette compétition, la natif de Brescia (Italie) devrait rejoindre Luis Enrique et ses nouveaux coéquipiers parisiens pour la présaison le 17 juillet prochain, comme tous les autres internationaux. Cependant, une décision pourrait être prise pour ensuite le prêter. Quoi qu’il en soit, l’ancien benfiquiste fait partie de la nouvelle politique de recrutement de jeunes à fort potentiel de Luis Campos. L’Equipe indique que Cher Ndour ne devrait pas être la seule arrivée dans le cadre de cette nouvelle politique.

En interne, le Paris Saint-Germain se dit très heureux de cette opération, et se félicite d’avoir finaliser le dossier Cher Ndour, tant la concurrence était rude, selon Fabrizio Romano. Le journaliste italien spécialiste du mercato parle d’un contrat jusqu’en 2028.