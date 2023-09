Ciblé par de nombreux clubs, dont le PSG, Luka Vusković va finalement poursuivre sa carrière en Premier League et plus précisément du côté de Tottenham.

Cette saison, le PSG a décidé de rajeunir son effectif. Avec les départs des trentenaires comme Sergio Ramos, Georginio Wijnaldum, Lionel Messi, Neymar Jr et prochainement Marco Verratti, l’âge moyen du club parisien a grandement baissé, faisant du PSG l’un des effectifs les plus jeunes d’Europe. De plus, le board parisien vise de nombreux talents de demain à l’image de Cher Ndour. Et depuis quelques temps, le nom de Luka Vusković était associé aux Rouge & Bleu. La direction parisienne a tenté pendant plusieurs mois de convaincre le jeune défenseur de 16 ans de l’Hajduk Split, notamment face à la concurrence féroce de la Premier League.

Mais finalement, c’est bien un club anglais qui aura remporté cette grosse bataille pour le jeune talent croate. En effet, comme le rapporte Fabrizio Romano, Luka Vusković est sur le point de signer en Angleterre. Le défenseur de 16 ans, sous contrat jusqu’en 2026 avec l’Hajduk Split, va s’engager à Tottenham. « Après un projet de premier plan pour son développement, Vusković ne veut que les Spurs » malgré la concurrence de cinq clubs de premier plan dans ce dossier. Les conditions personnelles ont été acceptées et les deux clubs finalisent les documents, précise le journaliste italien. Comme rapporté par la presse croate début août, Luka Vusković voulait des garanties sportives pour la suite de sa carrière. Et à l’heure actuelle, le secteur défensif semble bouché au PSG avec les présences de Marquinhos, Milan Skriniar, Lucas Hernandez, Presnel Kimpembe voire Danilo Pereira et Nordi Mukiele.

