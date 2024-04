Ce samedi soir, le PSG a partagé le point du match nul face au Clermont Foot (1-1). Après la rencontre, Luis Enrique est revenu sur cette soirée au Parc des Princes.

Le PSG peut désormais se concentrer sur son quart de finale aller de Ligue des champions face au FC Barcelone (10 avril). Ce samedi, le PSG disputait un match des extrêmes face à la lanterne rouge, le Clermont Foot. L’occasion parfaite pour Luis Enrique de faire reposer ses cadres et de concerner l’ensemble de son effectif. Ainsi, certains joueurs comme Arnau Tenas, Milan Skriniar, Carlos Soler et des jeunes comme Senny Mayulu et Yoram Zague ont pu obtenir du temps de jeu. Mais les Parisiens n’ont pas pu faire mieux qu’un résultat nul (1-1) grâce à une égalisation tardive de Gonçalo Ramos. Après la rencontre, le coach parisien est revenu sur ce résultat en conférence de presse d’après-match, dans des propos rapportés par L’Equipe. Il a aussi été questionné sur la prestation des jeunes, la sortie rapide de Nordi Mukiele et la banderole des supporters contre Antero Henrique.

Comment expliquer cette haine de la défaite ?

« Je crois que les joueurs sont professionnels. Nous sommes dans une dynamique excellente et nous n’allons jamais arrêter de jouer les matches à fond. On a été derrière au score, on a eu cette malchance d’encaisser ce but contre une bonne équipe de Clermont. Mais je suis content de l’attitude et du caractère de mes joueurs. Dommage qu’on n’ait pas pu jouer plus longtemps pour marquer ce deuxième but. »

Son ressenti sur les jeunes

« Mon objectif était de trouver un onze compétitif. Il y avait des joueurs concentrés sur ce match. Je félicite Senny (Mayulu) et Yoram (Zague), on compte sur eux, ils ont été magnifiques. Ils viennent du centre et les deux ont fait ce qu’on attendait d’eux. »

Des nouvelles de Nordi Mukiele

« Est-ce qu’il y a eu quelque chose de rendu public ? Non ? Le docteur a jugé que c’était une action dangereuse, Nordi voulait continuer à jouer mais c’était mieux de ne pas prendre de risque. Mais je comprends que Nordi ait voulu jouer. »

Qu’a-t-il pensé des banderoles visant Antero Henrique. Cela peut-il déstabiliser le groupe ?

« À moi ? Pas du tout ! Je ne m’étais même pas rendu compte et c’est le genre de chose auquel je ne fais pas attention. Je sais dans quel club je suis arrivé, il y a toujours des situations polémiques dans les grands clubs. Ce que je vois, c’est une grande union entre les supporters et le club, on essaie de donner la meilleure version de l’équipe et je travaille très bien avec le président et Luis Campos (le conseiller football). »

« Antero Henrique, le cancer du PSG ! »



« Le seul Enrique qu’on veut au PSG, c’est Luis »



« Président Nasser, Mr Campos et coach Enrique : un trio qui met le PSG à l’honneur »



Les banderoles du CUP au Parc des Princes ce soir 📝🔴🔵 pic.twitter.com/QvR57pKzYK — Hadrien Grenier (@hadrien_grenier) April 6, 2024

Au micro de PSG TV, Luis Enrique est revenu plus en détails sur le match de son équipe : « Hier, nous avions parlé de la difficulté du match. Rien d’autres que ce nous connaissions déjà. Je pense que malgré cela, l’équipe est bien entrée dans le match. Je dirais que nous avons manqué de mobilité sans le ballon, surtout quand nous sommes descendus sur les côtés, parce qu’au milieu il y avait beaucoup de joueurs. Et quand il y avait une équipe fraîche physiquement, comme Clermont qui défend bien, c’est toujours difficile. Mais je pense que l’équipe a montré du caractère et de l’ambition pour aller chercher le match, pour se battre jusqu’à la fin. Et nous avons réussi à nous améliorer en deuxième mi-temps. Nous avons réussi à nous créer plus d’occasions. Le gardien a également été très bon et au final, ça a fait match nul. Je dois féliciter Senny Mayulu et Yoram Zague parce qu’ils ont été merveilleux. Il a marqué un grand but. C’est dommage qu’il ait été refusé. Mais je les félicite. Ils sont de la maison. Ils sont des nôtres. Ils sont au club depuis de nombreuses années et nous voulons qu’ils soient importants. »