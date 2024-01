Devenu au fil de la saison un titulaire en puissance dans le onze de Luis Enrique, Bradley Barcola a su saisir sa chance grâce à ses efforts au quotidien.

Acheté 45M€ l’été dernier à l’Olympique Lyonnais, Bradley Barcola ne s’attendait pas à connaître une montée en puissance aussi rapide au PSG. Face à la concurrence de Gonçalo Ramos et Randal Kolo Muani, l’ailier de 21 ans partait avec un léger retard par rapport aux autres offensifs des Rouge & Bleu. Mais l’ancien Lyonnais a parfaitement su profiter de la méforme de ses coéquipiers pour rapidement s’imposer comme une arme offensive importante (2 buts et 3 passes décisives en 19 matches) aux côtés de Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé.

Barcola rêve de disputer l’Euro 2024

Et comme le rapporte RMC Sport, la date du 28 novembre 2023 a eu son importance dans la montée en puissance de Bradley Barcola. Entré en cours de jeu face à Newcastle (1-1) au Parc des Princes, l’international Espoir français a provoqué de nombreuses occasions mais a fait preuve de maladresse dans le dernier geste et la finition. Le début d’une période de critique assez dure envers le joueur. Après cette rencontre face aux Magpies, l’ailier de 21 ans « n’a pas douté mais il s’est totalement réveillé, en prenant conscience des attentes placées en lui, à la hauteur de son talent », rapporte RMC. Après cette épisode, Bradley Barcola a été soutenu en interne et aussi par Luis Enrique en conférence de presse. Il a notamment marqué quelques jours plus tard face au FC Nantes (2-1). Au quotidien, le technicien espagnol, qui avait poussé pour sa venue l’été dernier, « incite Bradley Barcola à oser plus, à ne pas hésiter à jouer le un contre un et à ne pas se poser de barrières offensivement », précise le média sportif.

En interne, son état d’esprit est loué et son attitude est jugée irréprochable. Le staff ainsi que ses coéquipiers l’apprécient. Le droitier d’1m86 a notamment noué des liens avec Ethan Mbappé et aussi Warren Zaïre-Emery, avec qui il partage le même agent. Ses partenaires, et notamment les cadres, l’ont bien intégré dans le vestiaire parisien. « Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé ont par exemple échangé avec lui, après le rassemblement de l’équipe de France au mois d’octobre. » Prochain objectif pour Bradley Barcola, rejoindre l’équipe de France A. Le numéro 29 parisien rêve de participer à l’Euro 2024. Et si cela n’arrive pas, il poursuivra ses efforts pour participer aux Jeux Olympiques 2024 avec les Bleuets de Thierry Henry. « Même si le voir présélectionné par Didier Deschamps ne serait pas une surprise, tant il enchaîne les titularisations et entrées en jeu d’importance depuis décembre », conclut RMC. Depuis le 3 décembre, il n’a plus quitter le onze de départ du PSG, à part lors des matches de Coupe de France face à l’US Revel (0-9) l’US Orléans (0-4) où de nombreux cadres ont été laissés au repos.