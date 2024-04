Comment la presse espagnole a vécu la qualification du PSG

Hier soir, le PSG a renversé la tendance en s’imposant sur la pelouse du Barça et en se qualifiant en demi-finale de la Ligue des champions. La presse espagnole crie au scandale sur le rouge d’Araujo, qui a tué tous les espoirs de qualification du FC Barcelone, selon elle.

Fort de son avantage pris à l’aller (2-3), le FC Barcelone pensait réussir à repousser les ardeurs du PSG et se qualifier pour les demi-finales de la Ligue des champions. Mais c’était sans compter sur la volonté du club de la capitale de retourner la situation et montré que la meilleure équipe n’avait pas gagné sur la pelouse du Parc des Princes il y a une semaine. Dans un début de match dominé par les Rouge & Bleu, c’est bien le FC Barcelone qui va réussir à ouvrir le score. Mais les Parisiens ne vont pas paniquer et rapidement repartir de l’avant. A l’approche de la demi-heure de jeu, Bradley Barcola va provoquer le carton rouge d’Araujo. Une expulsion, méritée, qui ne passe pas du tout du côté de la presse espagnole et plus précisément catalane.

Sport fait évidemment sa Une sur cette victoire du PSG et titre : « Expulsé d’Europe. » Le média sportif catalan juge l’expulsion du défenseur central uruguayen « sévère qui aura tout changé. » Un adieu cruel et insupportable de la Ligue des champions. Des l’expulsion, le PSG sentait « le sang » en accélérant encore davantage le pressing mis en place des le coup d’envoi. On s’attend à une fin de saison sans joie côté catalans. Dans son édito, le rédacteur en chef de Sport estime que le FC Barcelone a été meilleur à Paris que le PSG hier soir sur la pelouse de Montjuïc. Mais les erreurs se payent cash constate le journaliste.

Le quotidien sportif catalan fait également un focus sur Ousmane Dembélé, élu homme du match et qui a fait très mal à son ancienne équipe malgré un accueil hostile des supporters Barcelonais. Sport estime que l’international français n’a pas arrêté de « piquer » les supporters du Barça. La publication estime que le joueur entre dans l’histoire des joueurs qui ne méritent aucun respect de la part des supporters du FC Barcelone. Même au cours de ses six saisons en tant que Blaugrana, il n’a pratiquement rien donné et il n’a pas eu le geste de se comporter avec élégance. « L’argent a toujours été sa priorité, le Barça, il s’en foutait », lance Sport.

Mundo Deportivo fait également sa Une sur la défaite du FC Barcelone contre le PSG et angle sur le carton rouge reçu par Araujo. « Un rouge létal. » Le quotidien sportif catalan juge cette expulsion « sévère. » Pour le journal, c’était « mission impossible » et fait un raccourci pour le moins étrange en évoquant l’expulsion « sévère » selon eux d’Araujo en écrivant : « Le PDG de la Super Ligue était dans la loge, aux côtés de Nasser al-Khelaifi, totalement contre et très bien considéré par l’UEFA » bizarre. MD indique aussi que Mbappé n’a pas brillé… mais il en a fait suffisamment pour signer un doublé. En ce qui concerne Ousmane Dembélé, malgré la haine affichée des supporters du Barça à son encontre, il a su relancer l’équipe parisienne en étant décisif ! Mundo Deportivo a également souligné les matches d’Achraf Hakimi, dont le retour a rééquilibré l’équipe, de Fabian Ruiz, qui a donné du dynamisme au jeu de circulation du PSG, et Bradley Barcola, fondamental.

La presse madrilène fait également sa Une sur la victoire du PSG contre le FC Barcelone en quart de finale retour de la Ligue des champions (1-4) et met évidemment en avant Kylian Mbappé. AS titre « Mbappé TUE le Barça. » Le quotidien sportif estime que le FC Barcelone a été « dévasté par une équipe contre laquelle jouer si longtemps en l’infériorité est un suicide. » Le Barça a été brisé par Mbappé qui s’est plutôt révélé en fin de match. Le trio offensif du PSG est décrit comme DIABOLIQUE. Enfin, Marca fait sa Une sur la soirée noire du football espagnol, qui voit deux de ses trois représentants éliminés aux portes des demi-finales. Malgré une victoire à l’aller (2-1), l’Atlético de Madrid a été éliminé après sa défaite à Dortmund (4-2). Sur le match du PSG, le quotidien sportif madrilène estime que l’équipe de Luis Enrique a été audacieuse de la première à la dernière minute et elle mérite d’être en demi- finale. Du côté de Marca, on dit que l’arbitre du match a parfaitement appliqué le règlement sur l’expulsion d’Araujo. Luis Enrique a parfaitement réussi son coup en étouffant l’adversaire et le journal madrilène se demande Comment Barcola a fait pour ne pas être titulaire au match aller. C’est vraiment difficile à comprendre tant il a été un poison pour La défense barcelonaise.