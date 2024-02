Coupe d’Asie – La Corée du Sud de Lee Kang-In se qualifie pour les demi-finales

Opposée à l’Australie en quarts de finale de Coupe d’Asie, la Corée du Sud du Parisien Lee Kang-In poursuit son parcours dans la compétition après sa victoire en prolongations (2-1).

Si Achraf Hakimi sera bientôt de retour dans le groupe du PSG, Luis Enrique devra encore patienter avant de récupérer son milieu offensif, Lee Kang-In. Opposée à l’Australie en quarts de finale de la Coupe d’Asie, la Corée du Sud était proche de l’élimination ce vendredi mais à su chercher les ressources nécessaires pour poursuivre l’aventure dans la compétition.

À voir aussi : Luis Enrique fixera la date de retour de Lee Kang-in et Hakimi

Un but égalisateur à la 90’+6

Longtemps menés au score par les Australiens suite au but de Craig Goodwin juste avant la pause (1-0, 42′), les Sud-Coréens étaient aux portes de l’élimination. Mais comme face à la Jordanie (2-2), la Malaisie (3-3) et l’Arabie saoudite (1-1, 2-4 T.A.B), les Guerriers Taeguk ont marqué dans les ultimes secondes du temps réglementaire grâce à une réalisation de Hwang Hee-chan (1-1, 90e+6). Dans les prolongations, le capitaine Son Heung-min a donné l’avantage à sa formation (1-2, 104′). La Corée du Sud a terminé cette rencontre en supériorité numérique et atteint les demi-finales de la Coupe d’Asie. Elle affrontera la Jordanie mardi prochain (16 heures) pour une place en finale de la compétition.

Titulaire sur l’aile droite du 4-2-3-1 de Jürgen Klinsmann, le joueur du PSG, Lee Kang-In, a disputé 119 minutes dans cette rencontre et a été ovationné au moment de sa sortie. Le numéro 18 sud-coréen a livré un match plein. Avec 101 ballons touchés et 86% de passes réussies (63/73), le joueur de 22 ans a également remporté 7 de ses 14 duels. Même s’il a fait preuve de déchet technique dans son jeu par moment (25 ballons perdus), le Parisien a été un danger permanent avec trois tirs cadrés et une passe clé dans cette rencontre.