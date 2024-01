Coupe de France : Keylor Navas titulaire contre l’US Revel

Demain soir (20h45, BeIN Sports 1), le PSG se déplace à Castres pour y défier l’US Revel en 32es de finale de la Coupe de France. Une rencontre que va jouer Keylor Navas.

Pour son deuxième match de l’année 2024, le PSG se déplace à Castres pour affronter l’US Revel lors des 32es de finale de la Coupe de France. Pour cette rencontre, Luis Enrique a décidé de laisser souffler certains cadres et de convoquer beaucoup de titis. Dans les joueurs laissés au repos, on retrouve Gianluigi Donnarumma, Marquinhos ou bien encore Ousmane Dembélé. Avec l’absence également d’Arnau Tenas, touché à l’épaule contre Lille avant la trêve hivernale, un troisième gardien va jouer cette saison avec le PSG en match officiel.

Premier match de la saison pour le Costaricien

Selon les informations de RMC Sport, c’est bien Keylor Navas qui devrait garder les buts demain soir contre l’équipe de Régional 1. Le portier Costaricien aura comme doublure Alexandre Letellier. Gêné par des douleurs aux lombaires, l’ancien du Real Madrid a été éloigné des terrains une grande partie de la première partie de saison 2023-2024. Son dernier match officiel avec les Rouge & Bleu remonte au 23 janvier 2023, contre le Pays de Cassel en seizièmes de finale de Coupe de France. En conférence de presse, Luis Enrique n’avait donné aucun indice au moment d’évoquer un possible turn over au poste de gardien. « J’utilise toutes les options que j’ai à disposition, toutes. Une rotation totale ou pas. »