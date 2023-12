Pour son entrée en lice en Coupe de France, le PSG passera le tour des 32es de finales face à l’US Revel, club de Régional 1. Si le stade du club du sud de la France n’est pas aux normes de la FFF, la rencontre a donc trouvé un nouveau point de chute pour son organisation.

Le 3 janvier prochain (20h45 sur Prime Video) sera synonyme de rentrée pour le Paris Saint-Germain qui jouera son premier match de l’année 2024 à l’occasion du Trophée des Champions face au Toulouse FC au Parc des Princes. Quelques jours plus tard, le dimanche 7 janvier (21h sur BeIN Sports), le club de la capitale fera son entrée en lice en Coupe de France à l’occasion des 32es de finales. Le tirage au sort de la compétition a offert à l’US Revel (R1) l’opportunité d’affronter le multiple champion de France, à domicile. Cependant, l’actuel premier de la poule B de R1 n’évolue pas dans un stade aux normes FFF pour la réception du PSG et verra cette rencontre de gala délocalisée. En effet, les supporters de l’US Revel et du Paris Saint-Germain devront garnir les travées d’un stade du Top 14 afin de supporter leur équipe. C’est dans l’antre du Castres Olympique que la rencontre se jouera.

Le PSG affrontera l'US Revel au Stade Pierre-Fabre de Castres en Coupe de France ! 🏆



Le stade accueil d'habitude l'équipe du Castres Olympique de rugby et dispose de 12 300 places. 🏟️



Le stade verra sa capacité maximale réduite et accueillera le 7 janvier prochain près de 10 000 supporters dont 539 Parisiens qui feront le déplacement. Si nos confrères d’RMC Sport affirme l’information, il restera tout de même la validation des équipements d’une délégation fédérale à attendre, qui devrait tomber le 27 décembre prochain. Date à laquelle la billetterie sera lancée.