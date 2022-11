À un peu plus d’une semaine du début de la Coupe du monde (20 novembre – 18 décembre), les différents sélectionneurs livrent leur liste pour la compétition. Et ce vendredi midi, quelques joueurs du PSG étaient concernés par le groupe de l’Espagne. Et seulement deux joueurs du PSG ont été convoqués.

Vainqueur de la Coupe du monde en 2010, l’Espagne fait partie des prétendants à la victoire finale pour cette édition 2022. Dans le groupe du Costa Rica, de l’Allemagne et du Japon, la Roja aura pour objectif de sortir de cette poule. Et ce vendredi, le sélectionneur espagnol, Luis Enrique, a dévoilé sa liste des 26 joueurs pour ce Mondial.

Sarabia et Carlos Soler convoqués

Et six Parisiens pouvaient être concernés par cette liste : Sergio Rico, Juan Bernat, Sergio Ramos, Fabian Ruiz, Carlos Soler et Pablo Sarabia. Et finalement seulement deux joueurs du PSG verront ce Mondial avec la Roja : Pablo Sarabia et Carlos Soler, qui connaîtront leur première Coupe du monde. Concernant Sergio Rico et Juan Bernat, leur absence n’est pas une surprise. Pour Fabian Ruiz, il n’a plus été appelé avec l’Espagne depuis l’Euro 2021 en raison de mauvaises relations avec le sélectionneur, selon la presse espagnole. Une rumeur démentie par le principal intéressé le 24 octobre dernier en conférence de presse : « Je n’ai pas de problème avec le sélectionneur. Je souhaite le meilleur à ma sélection. Je me concentre sur le PSG pour le moment et à ma contribution au jeu de l’équipe. » Actuellement blessé, le milieu de terrain doit retrouver ses coéquipiers à l’entraînement collectif en fin de semaine.

Hakimi soutient Ramos

De son côté, Sergio Ramos avait pour rêve de disputer ce Mondial avec l’Espagne. Mais malgré son retour à la compétition cette saison, l’ancien Madrilène de 36 ans ne fait pas partie de cette liste. En conférence de presse, Luis Enrique n’a pas voulu trop s’exprimer sur cette absence, dans des propos rapportés par RMC Sport. « J’ai pour règle de ne pas parler des absences. Cela arrive à tous les sélectionneurs. Je ne vais pas juger ceux qui ne sont pas sur la liste. (…) Les absents, je préfère ne pas faire de commentaire. Je vous laisse le faire. (…) Je remercie tous ceux qui nous ont aidés à arriver jusqu’ici, mais maintenant les plus importants sont les 26 appelés. » Le quadruple vainqueur de la Ligue des champions a notamment reçu le soutien de son coéqupier, Achraf Hakimi : « Sergio Ramos meilleur défenseur du monde », a déclaré l’international marocain via son compte Twitter.

Sergio Ramos Best defend in the world 👏🏽 — Achraf Hakimi (@AchrafHakimi) November 11, 2022

La liste des 26 Espagnols