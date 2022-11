Ce dimanche en début d’après-midi (13h sur Prime Video et Canal Plus Foot), le PSG et l’AJ Auxerre se rencontrent dans le cadre de la 15e journée de Ligue 1. Le dernier match des Rouge & Bleu avant le début de la Coupe du monde (20 novembre-18 décembre).

Objectif victoire pour le PSG ce dimanche au Parc des Princes. Pour la réception de l’AJA, le club de la capitale aura à coeur de poursuivre son quasi sans-faute avec aucun revers subi depuis le début de saison. Pour cela, Christophe Galtier pourra compter sur un groupe au complet mais va certainement prendre en compte l’état de forme de ses Mondialistes à une semaine de la Coupe du monde au Qatar. Et à deux jours de ce match face à Auxerre, le coach parisien s’est présenté en conférence de presse.

La semaine de travail

« Oui, Auxerre a changé d’entraîneur, c’est Christophe Pélissier qui a récupéré le poste et qui a fait une victoire et un match nul. Il est sur une bonne dynamique. Nous aussi, on est sur une bonne dynamique. Evidemment, ça a été la semaine de sélection, donc on a des joueurs très heureux, et d’autres déçus et tristes, mais c’est aussi ça le très haut niveau. On fait en sorte d’être proche des uns et des autres. On a repris sérieusement notre semaine de travail après trois jours de repos suite à la victoire face à Lorient. Tout le monde est dans de bonnes dispositions, même si ça parle d’éventuelles confrontations dans les groupes. Entre eux, il y a beaucoup de chambrages. Mais à partir du moment où on est sur le terrain pour travailler sérieusement le match face à Auxerre, les joueurs sont concentrés sur la compétition. »

Finir sur une bonne note au Parc des Princes

« Ça sera important de faire un match très sérieux, rythmé. Il faut gagner, comme toujours quand on est au Paris Saint-Germain. Derrière, il y a des concurrents qui ne lâchent pas prise. Ça sera à 13 heures, on sera aussi marqué par un 13 novembre (les attentats à Paris et Saint-Denis en 2015, ndlr), il ne faut pas l’oublier. Il y a un devoir de mémoire. Le PSG, à travers son équipe et ses supporters, vont rendre hommages aux familles des victimes du 13 novembre. La compétition étant là, il faut qu’on continue à gagner. À mes yeux, il n’y pas assez de points d’écart pour rester tranquille. »

Le programme des non-internationaux pendant la Coupe du monde

« Nous avons entre 12-13 sélectionnés. Derrière notre match, il y aussi les Italiens qui vont être sélectionnés pour les matches amicaux. Il y aussi beaucoup de jeunes en sélection. On aura un programme adapté aux uns et aux autres pendant cette coupure. On se retrouvera tous à partir du 5 décembre. Mais avant cela il y aura du travail adapté pour les uns et les autres selon les retours anticipés de la Coupe du monde et pour certains joueurs qui auront besoin de travail et de ne pas avoir de coupure. Sur un plan personnel, je vais me rendre au Qatar pour aller vivre des émotions pendant la Coupe du monde en suivant trois matches, dont celui de l’équipe de France. »

Navas va-t-il jouer avant le Mondial

« Keylor est resté en soins ces 10-15 derniers jours. Il a repris de manière collective aujourd’hui avec nous. Quant à savoir s’il va participer au match, on verra dans quel état il sera selon sa gêne. Je sais qu’il prépare sérieusement la Coupe du monde. il a été sélectionné même s’il n’a pas joué chez nous. On va déjà attendre le dernier entraînement pour voir un peu comment il récupère de sa blessure et puis on verra. »

Son bilan personnel et humain après 4 mois sur le banc

« Je ne vais pas vous parler de bilan parce qu’on a un match important qui arrive quelques heures avant le départ des joueurs pour la Coupe du monde. Je vais vous donner mon sentiment sur comment je vis mon aventure jusqu’ici au PSG. C’est passionnant, excitant. Evidemment, il ne faut avoir aucun moment de relâchement avec les joueurs et avec vous aussi (les journalistes). Je suis très heureux chaque jour. J’ai un groupe très sérieux et très agréable à travailler. Tous les matins quand j’arrive au Camp des Loges, je parle à deux personnes. Et je leur dis que je profite de ma présence au PSG à chaque instant. »

Que compte-t-il faire avec Timothée Pembélé

« Je le vois travailler ici à chaque début d’après-midi. Sa rééducation s’est bien passée et sa réathlétisation est en cours. Il travaille très sérieusement et fort. il est bien encadré par le staff médical. Après, quant à savoir ce qui va se passer sur la deuxième partie de saison, je ne sais pas comment va se passer le mercato. Le plus important pour lui est de retrouver des sensations. Il commence à les retrouver de manière individuelle. Il travaille avec le ballon dans les pieds. On verra quand il retravaillera avec le groupe, dans quel état il sera et quel sera notre effectif à ce moment-là. On est bien obligé d’attendre. Le plus important est que lui travaille dur et qu’il prenne patiente. Dans ce sens-là, je vous le confirme, à partir de 14 heures il a des séances très appuyées et très studieuses dans son travail de réathlétisation. »

Une crainte de se blesser à une semaine du Mondial. Comment gérer cela en tant qu’entraîneur

« Déjà, quand on voit un joueur blessé, je suis toujours triste pour lui, c’est très malheureux encore plus dans cette saison singulière avec une Coupe du monde en plein milieu. La relation est très directe entre mon staff médical et les staffs de sélection. Tous les staffs de sélection sont informés de l’état de forme et physique de nos joueurs. Il y a beaucoup d’échanges par rapport à cela. Nos joueurs sélectionnés sont valides et opérationnels pour le match de dimanche. Dans ce sens-là, le plus important est de s’entraîner sérieusement, de bien récupérer et préparer ses séances, mais c’est aussi de jouer en étant le plus libre possible sur le plan mental, même si ce n’est pas évident. Ces joueurs qui vont partir à la Coupe du monde, ce sont des sportifs de haut niveau et des compétiteurs. Quand ils rentrent dans la compétition, il y a généralement moins de retenue. Il peut y avoir cette crainte. La crainte est encore plus sur l’environnement du joueur, parce que ces joueurs-là sont des compétiteurs et des sportifs de haut niveau qui aiment la compétition. »

Peuvent-ils lever le pied pour faire attention

« Oui, ça serait logique qu’ils me demandent (de ne pas jouer). Ma porte est toujours ouverte. J’ai découvert la personnalité des uns et des autres dans mon groupe et leur caractère. Ils savent qu’ils peuvent échanger tout le temps même si de manière formelle et informelle j’ai beaucoup d’informations concernant leur état d’esprit. Mais je ne serai pas surpris qu’un des joueurs vienne me voir pour me dire qu’il appréhende le match. Après, il y aura des discussions et des échanges mais évidemment j’ai l’obligation de monter une équipe très compétitive face à Auxerre. S’il y a une forte crainte, évidemment que je serai attentif aux remarques de mon ou mes joueurs. »

Quels joueurs pourraient être ménagés ?

« Je ne vais ménager personne. Je ne vais ménager personne. Tous les joueurs sont à disposition sauf Fabian Ruiz. On verra pour Keylor qui a intégré la séance aujourd’hui avec nous. J’ai aucun joueur qui est venu me dire qu’il ne souhaitait pas jouer ou qu’il avait une crainte avant le départ pour la Coupe du monde. »

Stabiliser l’un des deux systèmes avant le match face au Bayern ?

« Le Bayern, c’est dans trois mois et c’est un beau tirage. C’est une équipe qui a fait carton plein en poule et qui est un grand d’Europe. On verra d’ici trois mois dans quels états seront les effectifs. C’est aussi ça la réalité de la compétition. Concernant les systèmes, je trouve que c’est intéressant de pouvoir évoluer dans deux systèmes et je pense qu’on va évoluer dans trois systèmes pour trouver la possibilité d’utiliser un des trois systèmes face à différents profils d’adversaires. Pour l’instant, on en a vu deux, mais je réfléchis et je demande à mon staff de travailler sur une autre animation pour qu’on puisse toujours garder notre point fort offensif. Nous avons marqué beaucoup de buts depuis le début de saison, mais on doit aussi trouver le moyen d’être le plus équilibré possible et de récupérer le ballon le plus tôt possible. Le système à trois avec deux pistons, par rapport aux caractéristiques et la manière dont on a constitué l’effectif, était à mon sens une bonne idée et nous avons gagné beaucoup de matches dans ce système-là. Nous avons changé avec un système à quatre derrière avec une animation offensive différente pour que nos trois de devant puissent s’exprimer le plus librement possible. On a aussi été performant dans ce système-là. Mais, j’ai une réflexion sur un troisième système pour qu’on le puisse surprendre les adversaires et je souhaite donner aussi à mes joueurs la possibilité de rajouter une autre animation pour voir ce qu’on peut faire de mieux. Non pas parce qu’on a tiré le Bayern Munich, mais pour pouvoir être encore plus performant. »

Trois mots pour décrire le style de jeu de son équipe

« Joueuse, portée sur l’attaque. C’est une équipe très technique avec un gros point fort dans l’animation offensive avec évidemment trois joueurs hors-normes mais aussi d’autres qui amènent un surnombre à un certain moment. Elle est sérieuse et structurée mais elle manque quelque fois de concentration. »

Son regard sur l’AJ Auxerre

« Malheureusement, il y a encore eu un changement d’entraîneur, mais c’est une équipe promue et ce n’est jamais facile pour un promu. Christophe Pélissier a réussi à renverser la tendance dès sa prise de fonction. Il a fait 4 points sur deux matches, ce qui est bien pour un promu. C’est un entraîneur qui aime jouer et avoir le ballon en construisant de derrière. Il a un jeu offensif. Après, est-ce qu’il vont venir de cette manière-là face à nous ? Je ne sais pas. Sur les matches que j’ai vu, son équipe est en train de gagner en confiance. Il y a des principes de jeu qui se sont installés. Il y a une grande différence entre son premier et deuxième match. Je sais qu’on aura un match difficile et j’espère qu’ils auront aussi un match très difficile. »