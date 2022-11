La Coupe du monde 2022 débute le 20 novembre prochain et tous les sélectionneurs vont bientôt dévoiler leur liste officielle avant de rejoindre le Qatar pour disputer la compétition. Et ce jeudi, un premier joueur du PSG a été convoqué.

Il reste encore deux rencontres au PSG (FC Lorient et AJ Auxerre) avant de voir la plupart de ses joueurs prendre la direction du Qatar. En effet, la Coupe du monde se déroulera de manière inédite en plein milieu de la saison 2022-2023 et aura lieu du 20 novembre au 18 décembre. Et à quelques jours de la compétition, le sélectionneur du Costa Rica, Luis Fernando Suarez, a dévoilé sa liste des 26 joueurs.

Le capitaine Navas convoqué

Et Los Ticos pourront compter sur leur capitaine, Keylor Navas. Relégué derrière Gianluigi Donnarumma dans la hiérarchie des gardiens de but au PSG, l’international costaricien est le leader de sa sélection et a notamment été d’une importance capitale pour la qualification en Coupe du monde. Sans surprise, Luis Fernando Suarez s’appuiera sur l’expérience du gardien de 35 ans pour réaliser une belle compétition comme en 2014 où le Costa Rica avait atteint pour la première fois de son histoire les quarts de finale de la compétition. Pour rappel, le Costa Rica affrontera l’Espagne, le Japon et l’Allemagne dans le groupe E.

La liste du Costa Rica

Gardiens (3) : Keylor Navas (PSG) , Esteban Alvarado (Herediano), Patrick Sequeira (Club Deportivo Lugo)

: , Esteban Alvarado (Herediano), Patrick Sequeira (Club Deportivo Lugo) Défenseurs (9) : Francisco Calvo (Konyaspor), Juan Pablo Vargas (Millonarios), Kendall Waston (Saprissa), Óscar Duarte (Al-Wehda), Daniel Chacón (Colorado Rapids), Keysher Fuller (Herediano), Carlos Martínez (San Carlos), Bryan Oviedo (Real Salt Lake), Ronald Matarrita (Cincinnati)

: Francisco Calvo (Konyaspor), Juan Pablo Vargas (Millonarios), Kendall Waston (Saprissa), Óscar Duarte (Al-Wehda), Daniel Chacón (Colorado Rapids), Keysher Fuller (Herediano), Carlos Martínez (San Carlos), Bryan Oviedo (Real Salt Lake), Ronald Matarrita (Cincinnati) Milieux (11) : Yeltsin Tejeda (Herediano), Celso Borges (Alajuelense), Youstin Salas (Saprissa), Roan Wilson (Grecia), Gerson Torres (Herediano), Douglas López (Herediano), Jewison Bennette (Sunderland), Álvaro Zamora (Saprissa), Anthony Hernández (Puntarenas), Brandon Aguilera (Nottingham Forest), Bryan Ruiz (Alajuelense)

: Yeltsin Tejeda (Herediano), Celso Borges (Alajuelense), Youstin Salas (Saprissa), Roan Wilson (Grecia), Gerson Torres (Herediano), Douglas López (Herediano), Jewison Bennette (Sunderland), Álvaro Zamora (Saprissa), Anthony Hernández (Puntarenas), Brandon Aguilera (Nottingham Forest), Bryan Ruiz (Alajuelense) Attaquants (3) : Joel Campbell (León), Anthony Contreras (Herediano), Johan Venegas (Alajuelense)

Programme du Costa Rica