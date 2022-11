Ce dimanche en début d’après-midi (13h sur Prime Video et Canal Plus Foot), le PSG reçoit l’AJ Auxerre dans le cadre de la 15e journée de Ligue 1. Leader du championnat, le club parisien voudra rester invaincu avant la Coupe du monde 2022. Et à deux jours du match, Christophe Galtier se présentera en conférence de presse.

En tête du championnat avec cinq points d’avance sur son dauphin, le RC Lens, le PSG voudra conclure en beauté ce premier tiers de la saison en restant invaincu. Et pour ce dernier match avant le début du Mondial au Qatar, Christophe Galtier pourra compter sur un groupe quasi au complet où seul Fabian Ruiz devrait manquer à l’appel. À deux jours de la réception de l’AJ Auxerre (15e de L1), le coach parisien se présentera en conférence de presse pour évoquer ce match face à l’AJA et le temps de jeu des Mondialistes avant la Coupe du monde. Un évènement à suivre ici à partir de 13 heures.