Coupe Gambardella – Le PSG éliminé par l’OM aux tirs au but

Le PSG subit une déception en Coupe Gambardella. Ethan Mbappé et les Titis sont éliminés par l’OM aux tirs au but en 16es de finale. Malgré l’ouverture du score en début de match, les jeunes parisiens ont finalement perdu 5-4 aux tirs au but, scellant leur sort dans la compétition.

Le PSG n’a plus remporté cette compétition depuis 1991

Après avoir pris l’avantage grâce à Joane Kouakou Gadou sur un corner de Senny Mayulu, une faute d’Ethan Mbappé offre un penalty à l’OM, égalisé par Enzo Sternal. Malgré une heure de jeu équilibrée et quelques arrêts clés du gardien marseillais Aboubaka Dosso, les deux équipes se sont retrouvées dos à dos après le temps réglementaire, conduisant à une séance de tirs au but.

Aboubaka Dosso a une fois de plus été le héros en stoppant le tir de Mahamadou Sangaré, tandis que les jeunes de l’OM ont réussi tous leurs tirs. Les Titis parisiens quittent ainsi la Coupe Gambardella, manquant les 8es de finale cette saison. Cette élimination est une déception pour le PSG, qui n’a pas atteint ce stade de la compétition depuis 2020 et n’a pas remporté l’épreuve depuis 1991.

À voir aussi : Les dernières informations sur le dossier Mbappé