L’Olympique Lyonnais a ce qu’il faut pour terminer… dauphin du PSG en Ligue 1, pas plus. C’est le sentiment du “Coach” de RMC, Rolland Courbis, alors que Lyon a un point de plus que Paris après 19 journées. Le consultant croit que le PSG présentera un autre visage en 2021 et que ce renouveau suffira pour décrocher un nouveau titre.

“Lyon a le parfait niveau pour être… vice-champion. Je le dis depuis fin juillet et je ne vais pas changer d’avis”, commente Rolland Courbis dans Le Parisien. “Je suis désolé, mais il faut être lucide : ce PSG accumule les bêtises, notamment dans ses compositions d’équipes et ses joueurs utilisés n’importe comment comme Danilo Pereira ou Kylian Mbappé. Et malgré toutes ces approximations, Paris n’est qu’à un point de l’OL. Cela veut dire que ce tout petit PSG est au même niveau que ce grand Lyon. Donc, dès que Paris va rehausser son niveau, il va repasser devant. Je constate aussi que, depuis la reprise, Lyon encaisse deux buts par match. Ce n’est pas comme cela qu’il sera champion.”