Le “Coach” de RMC Rolland Courbis n’a jamais été très fan de Thomas Tuchel. Et la gestion de Marco Verratti par le technicien allemand rend fou de rage l’expert de la radio.

“Ca me dérange cette façon de gérer Marco Verratti. Il faudrait que le staff du PSG sache que même en forme tu ne peux pas l’utiliser plus de 70 minutes. Il faut prendre conscience de comment on utilise Verratti car il est intéressant de l’avoir au carrefour du jeu. Fin juillet ou début aout, il jouait 120 minutes d’une finale. Si on n’est pas au courant qu’il faut trois mois pour qu’il récupère derrière, c’est dramatique ! Et ce joueur est pratiquement indispensable avec son habileté technique. Herrera, Gueye, ne me parlez pas d’eux, ce sont de bons joueurs de Ligue 1. Mais sans plus”, a lancé Coach Courbis. “A partir du moment où il y a ce problème avec Verratti, tu le gères. Il n’y a pas d’autre choix. C’est trop tard maintenant, Verratti il ne changera plus. Il ne peut pas jouer plus de 60-70 minutes, donc tu fais avec. Je ne dis pas que c’est une bonne solution d’avoir Verratti 70 minutes, je dis que c’est la moins mauvaise ! Mais au moins c’est un footballeur pendant 70 minutes, c’est important… C’est quoi qui est grave ? Que Verratti ne peut pas jouer 120 minutes ou ne pas savoir qu’il ne peut pas jouer 120 minutes ? Des conneries on en fait tous. Moi, je fais la différence entre erreur et faute. Pour moi, ne pas savoir que Verratti ne peut pas jouer 90 minutes, et alors 120 minutes… mais c’est grave. C’est une faute professionnelle grave de ne pas savoir utiliser Verratti. A partir du moment où tu l’as, tu ne vas pas le bousiller à chaque fois ! Il faut s’adapter ! Et si tu n’en veux plus en fin de saison, et bien il ira ailleurs ! Mais si tu as la chance de l’avoir, utilise-le 60 minutes, c’est mieux que zéro. Le changer Verratti, ça ne va pas prendre 15 jours.”