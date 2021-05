Courbis : “J’espère que Mbappé restera aussi au PSG”

Après plusieurs mois d’attente, Le PSG a enfin officialisé la prolongation de contrat de Neymar de trois ans, soit jusqu’en juin 2025. Un renouvellement qui devrait pousser Kylian Mbappé a prolongé l’aventure au PSG espère Rolland Courbis.

“Le Paris Saint-Germain, et notamment les Qataris, n’avait pas seulement envie de Neymar mais il avait aussi besoin de Neymar parce que n’oublions pas que le PSG est devenu puissant grâce au Qatar. […]J’espère qu’avec Neymar, il y aura aussi Kylian qui restera au PSG et dans notre championnat. Neymar aimerait que Kylian reste et c’est sûr que ce sera une très bonne chose pour le football français, indique Courbis pour RMC Sport. Je pense – connaissant un peu l’entourage de Mbappé – qu’une prolongation de quatre ou cinq ans, ce n’est pas envisageable, par contre faire encore deux ans pour permettre – par reconnaissance envers les Qataris – d’être encore en France lors de la Coupe du Monde au Qatar et être transféré six mois après. Je ne serais pas étonné que ça se termine comme ça. Je m’imagine pas du tout Mbappé et sa famille partir du PSG sans avoir une certaine reconnaissance. Je ne me l’imagine pas une seule seconde.“