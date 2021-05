Neymar : “Très heureux de rester de nombreuses années ici”

Après plusieurs semaines d’attente, la délivrance est enfin-là. Ce samedi après-midi, le PSG a officialisé la prolongation de contrat de trois ans de Neymar, soit jusqu’en juin 2025. Le Brésilien (29 ans) est ravi de poursuivre l’aventure chez les Rouge & Bleu comme il l’a expliqué à PSG TV.

Sa prolongation

Neymar : “Je suis très heureux, très heureux de prolonger avec Paris. La vérité, c’est que je suis très heureux de rester de nombreuses années ici, de participer au projet du club, d’y gagner des titres, de réaliser notre plus grand rêve qui est la Ligue des champions. Je suis donc heureux de rester au club, de faire partie de son histoire et de prolonger mon contrat.“

Les raisons de sa prolongation

Neymar : “La première raison pour laquelle j’ai pris cette décision, c’est tout simplement le bonheur. C’est la joie de faire partie de ce groupe, de cette équipe, du Paris Saint-Germain. Et puis, bien sûr, il y a l’affinité que j’ai créé avec le club, le travail qu’on réalise au quotidien, les joueurs qui sont dans l’effectif aujourd’hui, et un excellent entraîneur qui nous aidera certainement encore plus. Toutes ces choses vous font croire encore plus au projet.“

L’histoire d’amour entre le PSG et les Brésiliens

Neymar : “C’est certain ! C’est une fierté de faire partie de ce groupe restreint de Brésiliens qui font l’histoire du Paris Saint-Germain, ce sont de grands joueurs, des stars qui ont écrit leur histoire du club et doivent être respectées. Et j’espère pouvoir écrire la mienne. Je suis très, très heureux de faire partie des Brésiliens du Paris Saint-Germain.“

Le mot de la fin

Neymar : “J’espère que la pandémie se terminera bientôt, que les supporters reviendront au stade pour nous soutenir et nous encourager encore plus.“