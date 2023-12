Cruz : « Apporter toute mon expérience et mon vécu »

Ce vendredi, les Féminines du PSG ont annoncé l’arrivée de Shirley Cruz en tant qu’assistante technique. L’ancienne joueuse parisienne s’est confiée sur ce nouveau rôle.

Ancienne joueuse des Féminines du PSG, club dans lequel elle a joué pendant six ans (2012-2018, 131 matches, 31 buts), Shirley Cruz a mis fin à sa carrière dans son pays natal, le Costa Rica, au sein de l’équipe du LD Alajuelense en cette année 2023. Elle n’a pas perdu de temps dans sa reconversion puisqu’elle a été nommée assistante technique de l’équipe professionnelle féminine du PSG ce vendredi. Pour PSG TV, l’ancienne milieu de terrain a évoqué son nouveau rôle, ses attentes… Extraits choisis.

Qu’est-ce qui lui a donné envie de se lancer dans ce projet au PSG ?

« Angelo (Castellazzi), Sabrina (Delannoy) et Jocelyn (Prêcheur) m’ont donné leur confiance pour que je puisse faire partie du projet du Paris Saint-Germain et c’est une chance. Je connais la D1 Arkema et j’ai fais une grande partie de ma carrière en France. Je suis contente de revenir et d’aider le club. Je veux aussi aider Joceyn pour que l’on puisse atteindre les objectifs fixés en début de saison.«

Le fait qu’elle ait côtoyé certaines joueuses qui jouent encore au club

« Oui, j’ai pu les côtoyer, elles étaient jeunes (Geyoro, Katoto, Baltimore) et moi je faisais partie des anciennes, donc il y a déjà une forme de respect entre nous. Maintenant, c’est elles qui sont devenues les leaders de l’équipe. Désormais, c’est à nous de leur apporter des outils pour que les filles puissent arriver au plus haut niveau, en club mais aussi en sélection. »

Son rôle au sein des Féminines du PSG

« J’aurais un rôle de relais, que ce soit avec l’équipe principale mais aussi avec les jeunes. Je pense pouvoir apporter mon expérience, avec tout ce que j’ai vécu notamment en France. Je vais donner mais je vais aussi apprendre, en étant avec tout le staff. Parce que je suis aussi venue ici pour apprendre. Maintenant, il faudra mettre tout ça en place pour que la section féminine puisse atteindre ses objectifs. »

Un souhait pour cette nouvelle aventure au PSG ?

« J’espère pouvoir apporter toute mon expérience et mon vécu, pouvoir transmettre ça aux plus jeunes. Je veux aussi aider les filles, parce que la D1 Arkema est un championnat difficile à gagner. J’espère que l’on va pouvoir gagner plein de titres. C’est une équipe jeune, donc il va falloir s’adapter parce que le football a évolué. C’est pour ça que j’espère pouvoir leur apporter des outils afin que les filles puissent donner le meilleur d’elles-mêmes. »