D1 Arkema – Les Féminines du PSG surclassent Guingamp

En match en retard de la 6e journée de D1 Arkema, les Féminines du PSG affrontaient Guingamp. Elles n’ont fait qu’une seule bouchée de l’équipe guingampaise.

Après avoir concédé un nul rageant sur la pelouse de Lyon dimanche dernier (1-1), les Féminines du PSG retrouvaient la D1 Arkema hier avec la réception – au Campus PSG – de Guingamp dans le cadre du match en retard comptant de la 6e journée du championnat de France. La rencontre avait été décalée en raison d’un terrain impraticable au Camp des Loges à Saint-Germain-en-Laye. Ce match contre les Bretonnes va très vite tourner à l’avantage des Parisiennes. Après avoir marqué contre son camp en toute fin de math contre les Lyonnaises, Elisa De Almeida a ouvert le score dès la deuxième minute de la tête sur un corner de Sakina Karchaoui (1-0). Il faudra attendre la demi-heure de jeu pour voir les Parisiennes confirmer leur domination avec un but de Chawinga, qui a pris la défense guingampaise de vitesse avant de marquer d’un subtil piqué (2-0). Les deux équipes rentrent aux vestiaires avec cette avance de deux buts pour les Parisiennes.

A voir aussi : PSG Féminin : Les Parisiennes fixées sur leur sort en UWCL

Grace Geyoro s’offre un doublé

Les joueuses du PSG vont de nouveau concrétiser leur domination sur cette rencontre avec un but de sa capitaine, Grace Geyoro, Sur un centre en retrait de Chawinga, la milieu de terrain a propulsé le ballon au fond des filets (3-0, 69e). Six minutes plus tard, les Parisiennes vont prendre encore plus le large avec un but contre son camp (4-0, 75e). Grace Geyoro clôturera le festival parisien avec un cinquième but en fin de match (5-0, 87e) avec une frappe puissante à l’entrée de la surface. Les Parisiennes s’imposent donc et consolident leur place de dauphine de Lyon, qui compte sept points d’avance en tête de la D1 Arkema. Place maintenant à la trêve internationale. Les Féminines du PSG retrouveront les terrains le samedi 2 mars avec la réception du Havre pour le compte de la 16e journée de D1 Arkema.