Däbritz : « Nous sommes fortes collectivement »

Avant la trêve internationale, les Féminines du PSG affrontaient Saint-Etienne dans le cadre de la 6e journée de D1 Arkema. Les Parisiennes ont gagné deux buts à zéro grâce à une très grande Sara Däbritz. L’internationale allemande – qui a reçu son trophée de meilleure joueuse du mois de septembre avant le match – a marqué et délivré une passe décisive. Au micro de PSG TV, elle est revenue sur ce succès, le sixième en six matches de championnat.

« Ce n’était pas un match facile. On a eu quelques problèmes au début mais il était important de continuer et d’être patientes. Saint-Étienne a très bien défendu, grâce à un bloc bas, mais nous sommes parvenues à marquer ces deux buts. Le plus important est d’avoir gagné ce match. Nous sommes fortes collectivement, assure l’Allemande. On a fait de bons matches en Champions League et en D1, avec beaucoup de buts marqués, sans en encaisser. Il faut continuer ainsi. C’est pour cela qu’il était important de gagner aujourd’hui, avant la trêve internationale.«