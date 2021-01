Après un début d’année 2021 rythmé par quatre matches en dix jours, les joueurs du PSG ont pu bénéficier d’une semaine pour préparer au mieux la rencontre face au Montpellier Hérault (victoire 4-0). Les Rouge et Bleu auront également une semaine complète avant la prochaine rencontre face à Lorient dimanche prochain (à 15h). Et afin de récupérer au maximum, les joueurs du PSG sont au repos ce week-end. Cependant, certains joueurs de l’effectif étaient présents au centre d’entraînement du PSG ce samedi afin de parfaire leur condition physique. Forfaits face au MHSC ce vendredi, Ander Herrera (précaution), Colin Dagba (Covid-19) et Juan Bernat (genou) ont poursuivi leur programme de reprise au Camp des Loges. Présent dans le groupe pour affronter le MHSC mais resté sur le banc après une période d’absence causée par le Covid-19, Rafinha était également présent avec ses coéquipiers au Camp des Loges. Le groupe parisien pourrait bientôt afficher au complet à l’approche des échéances importantes (l’OM le 7 février et le FC Barcelone le 16).