Actuellement en vacances, les joueurs du PSG retrouveront la compétition face au Toulouse FC le 3 janvier prochain à l’occasion du Trophée des Champions.

Après une première partie de saison 2023-2024 réussie au niveau des objectifs, le PSG de Luis Enrique retrouvera le chemin de l’entraînement le 29 décembre prochain dans le but de préparer ses premières échéances de l’année 2024. Et cela commencera dès le mercredi 3 janvier (20h45 sur Prime Video) avec la rencontre du Trophée des Champions face au Toulouse FC, vainqueur de la Coupe de France la saison passée. Initialement prévue le 5 août dernier en Thaïlande, ce match a été décalé suite au désistement du promoteur de la rencontre. Il y a quelques semaines, la LFP a officialisé la nouvelle programmation de ce Trophée des Champions. Et le Parc des Princes a été désigné pour accueillir cette 28e édition. Un choix qui a étonné.

« On jouera donc ce match sur terrain neutre contre le PSG, au Parc des Princes »

Mais lors d’un point presse organisé ce jeudi, le président du TFC, Damien Comolli, a donné les détails sur l’organisation du Trophée des Champions. Un choix voulu et accepté par les Toulousains sous certaines conditions, comme l’a dévoilé le patron du Toulouse FC, dans des propos rapportés par le site LesViolets.com : « Quand on a compris que le Trophée des Champions ne pouvait se jouer à l’étranger, on a voulu chercher le côté prestige. Restaient alors deux solutions : le Stade de France, qui n’est pas utilisable (en raison des travaux pour les JO), et le Parc des Princes, parce que pour les plus âgés d’entre nous, c’était le stade où se jouaient les finales de Coupe de France il y a quelques temps. C’est un écrin exceptionnel. Nous avons alors posé plusieurs conditions quant à l’organisation de ce match en France. D’abord, il fallait un stade neutre, avec un protocole neutre. »

Si quelques conditions n’ont pas été respectées au départ, tout est rentré dans l’ordre grâce au travail du président de la LFP, Vincent Labrune, comme le précise Damien Comolli. « Ensuite, on a demandé une billetterie neutre de sorte à ce qu’il puisse y avoir le même nombre de supporters des deux camps, même si je ne suis pas naïf et que je sais très bien qu’il y aura un grand nombre de supporters du PSG. Ces conditions ont été respectées. Et après, il y a eu beaucoup de turpitudes, notamment sur le fait qu’on serait limité en nombre de supporters. On a fait comprendre qu’on ne jouerait pas ce match si les conditions de départ n’étaient pas respectées. Nous avons donc discuté et obtenu gain de cause. On a accepté de jouer le match aux conditions fixées au départ. Je veux ainsi saluer le travail de Vincent Labrune, qui a beaucoup agi pour la mise en œuvre de cette rencontre. On jouera donc ce match sur terrain neutre contre le PSG, au Parc des Princes. »