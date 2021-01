Avec seulement 407 minutes de jeu et cinq titularisations, Dele Alli (24 ans) vit une saison très pénible sous les ordres de José Mourinho à Tottenham. L’international anglais a de nouveau été laissé sur le banc, sans jouer, contre les Wolves, Leeds ou Brentford. En conséquence rejoindra-t-il en prêt le PSG en janvier ? La question reste vivace de l’autre côté de la Manche. D’autant plus que désormais Mauricio Pochettino est en place à Paris.

Ainsi, le président des Spurs, Daniel Levy, serait réticent à laisser partir Dele Alli ce mois-ci malgré un regain d’intérêt du PSG, rapporte The Telegraph. Car, oui, selon le journal britannique Mauricio Pochettino souhaite retrouver son ancien joueur (au salaire de 100.000£ par semaine). Mais Tottenham ne souhaiterait pas rapidement le prêter car Giovani Lo Celso et Gareth Bale sont actuellement blessés. Le club londonien voudrait d’abord avoir quelques certitudes sur ces deux joueurs importants. De plus, Daniel Levy penserait qu’un regain de forme de Dele Alli est toujours possible.