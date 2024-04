A quelques heures du coup d’envoi de son match le plus important de la saison, le PSG divise au sein de ses propres supporters et observateurs. Entre l’optimisme et le pessimisme, les chances de qualifications du club de la capitale en demi-finale de C1 font couler de l’encre.

Au match aller au Parc des Princes, le PSG s’est incliné face au FC Barcelone sur le score de 2 buts à 3. Un léger retard qui n’a plus le même impact qu’à l’époque où le but à l’extérieur avait plus de valeur. Cependant, pour Daniel Riolo, les chances de qualification en demi-finale pour le club de la capitale restent minces : « Le PSG ne part pas en position favorable. (…) C’est un 70-30, il faut être lucide« , a-t-il déclaré au micro de l’After Foot. Dans la poursuite de son explication, toujours sur les antennes d’RMC, l’éditorialiste a poursuivi : « Si on ne s’était pas perdu dans des expériences qui ont rarement montré leur bien-fondé, je pense que le PSG serait en meilleure position face au Barça […] Je pense que la meilleure formule pour cette équipe serait avec Ramos en 9 et Mbappé sur le côté, parce que Mbappé préfère jouer avec un 9« , avance-t-il alors que Bradley Barcola est pressenti titulaire. Si Daniel Riolo ne donne pas cher de la peau du Paris Saint-Germain ce mardi soir, l’espoir n’est tout de même pas enterré.

« Le PSG aurait dû éliminer le Barça. Ce n’est pas complètement mort […] Mais tu perds au match aller avec trois buts et tu joues quand même contre le Barça. On est en train de parler d’une vraie bonne équipe, qui risque d’aligner un milieu Gündogan-De Jong-Pedri, meilleur que celui du PSG« , a-t-il également avancé. L’autre fait qui ne rassure pas Daniel Riolo au micro de l’After Foot, l’historique du club de la capitale à l’extérieur en Ligue des Champions : « Le PSG a très peu de références à l’extérieur en Ligue des Champions. Depuis 2013, à l’extérieur, il y a une poignée de matchs à peine dont tout le monde se souvient. (…) Les indices sont tous au rouge. Il faut qu’on voit quelque chose qu’on n’a pas vu à Paris depuis très longtemps« .