Les joueurs de football ne sont que très rarement épargnés par les critiques, à juste titre. Exerçant leur métier, ces derniers s’exposent aux critiques, qu’elles soient positives ou négatives, sur leur niveau de jeu/ Cependant, l’opinion des éditorialistes dépassent parfois le football … .

Le 28 novembre dernier, le PSG, pour l’avant dernière journée des phases de poules de Ligue des Champions, recevait Newcastle. Dans un match on ne peut plus important sur le plan comptable, les hommes de Luis Enrique ne parviennent pas à s’imposer et faire mieux que 1-1 au Parc des Princes, grâce à un penalty inscrit par Kylian Mbappé dans les dernières secondes. Au cours de cette rencontre, Bradley Barcola (entré en jeu à la 62e), avait manqué plusieurs occasions, et son entrée en jeu n’avait pas été des plus convaincantes. En ce sens, dans l’après-match, Daniel Riolo, au micro de l’After Foot, avait déclaré : « Le responsable ce n’est pas lui, c’est Luis Enrique parce qu’il pense que c’est un joueur qui est capable de jouer en Ligue des Champions alors qu’il suffisait d’ouvrir les yeux en championnat pour voir que c’est un petit agneau. Un petit agneau qui ne peut même pas sortir de l’enclos de la ferme« . Si la critique pouvait paraître justifiée pour certains et trop dure pour d’autre, celle-ci restait fondée.

Image : Canal Supporters

Cependant, toujours dans l’émission phare qu’est l’After Foot, Daniel Riolo a une nouvelle fois été emmené à s’exprimer sur Bradley Barcola dans le cadre de l’après match MHSC – PSG (victoire 2-6). Le journaliste a évoqué une raison étonnante pour justifier la méforme du moment de l’ancien de l’Olympique Lyonnais : « On me fera pas croire qu’un joueur peut être performant à très haut niveau avec les trucs qui lui tombent sur la tronche. Qu’on ne me dise pas que ça ne gêne pas. Ils ont tous les cheveux attachés ceux qui ont ça, pas qui tombent devant les yeux et qui frappent le visage quand ils courent. Cette fantaisie là, je n’y crois pas. Moi, je suis entraîneur, je lui dis ‘tu peux pas jouer avec ça’ !« .