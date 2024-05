Mardi soir, le PSG devra faire sans Lucas Hernandez, victime d’une rupture du ligament croisé du genou gauche contre Dortmund. Trois joueurs se disputent sa place au côté de Marquinhos.

Auteur d’une très bonne saison sous le maillot du PSG, Lucas Hernandez était titulaire mercredi soir sur la pelouse de Dortmund en demi-finale aller de la Ligue des champions. Malheureusement, il s’est gravement blessé en tentant d’empêcher Niclas Füllkrug de marquer. Après examens, la sentence est tombée. Il souffre d’une rupture du ligament croisé du genou gauche et sera éloigné des terrains pour de très nombreux mois. Mardi soir, le PSG tentera de retourner la situation contre les Allemands. Pour remplacer l’international français, Luis Enrique a trois solutions qui se nomment, Danilo Pereira, Lucas Beraldo et Milan Skriniar.

Danilo Pereira en pôle grâce à son expérience ?

Le Parisien explique que Luis Enrique apprécie Lucas Beraldo, preuve en est son entrée en jeu mercredi soir sur la pelouse du Signal Iduna Park pour remplacer le numéro 21 du PSG. « Son goût pour les passes lumineuses, parfois téméraires, pour casser les lignes en fait une arme dans la construction. » Mais l’international brésilien (20 ans) manque d’expérience et ses dernières sorties en Ligue des champions pourraient être des freins pour lui. Danilo Pereira a lui cette expérience, lui qui affiche le plus grand nombre de matches en Champions League des trois joueurs (59 rencontres). L’international portugais « dispose d’un statut dans le vestiaire en tant que vice-capitaine. » Face à Niclas Füllkrug et aux grands gabarits allemands sur coups de pied arrêtés, il sera peut-être une arme pour Paris, avance le quotidien francilien. En ce qui concerne Milan Skriniar, il a été déclassé dans la hiérarchie des défenseurs centraux après sa longue absence en raison de sa blessure à la cheville mais également l’arrivée de Lucas Beraldo. « Il serait, sur le papier, une option solide, une valeur sûre », indique Le Parisien. Mais aura-t-il les jambes pour ce genre de match alors qu’il n’a joué qu’un seul match en intégralité, contre Lorient, depuis son retour de blessure, se demande le quotidien francilien.