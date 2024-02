Ce samedi soir (2-0), le PSG a réalisé une belle opération sur la pelouse du FC Nantes (0-2) et prend son envol en tête de la Ligue 1.

Trois jours après sa victoire face à la Real Sociedad (2-0) en huitièmes de finale aller de la Ligue des champions, le PSG se déplaçait ce samedi soir sur le terrain du FC Nantes, à l’occasion de la 22e journée de Ligue 1. Et avec l’enchaînement des matches qui a lieu en ce début février, Luis Enrique a décidé de donner du temps de jeu à certains joueurs et de laisser au repos quelques cadres. Sans se montrer flamboyants face à une équipe regroupée en défense, les Rouge & Bleu ont obtenu l’essentiel avec une victoire sur le score de 2-0 grâce à des réalisations de Lucas Hernandez et Kylian Mbappé. Au micro de notre partenaire, Free Ligue 1, Danilo Pereira est revenu sur cette semaine parfaite du PSG.

Une semaine parfaite du PSG ?

« Oui, c’est une semaine parfaite parce qu’on a gagné en Champions League (2-0 contre la Real Sociedad). C’était aussi un match difficile à Nantes, une équipe solide qui défend bien, avec beaucoup de joueurs derrière le ballon. On a eu un peu de difficulté en première mi-temps. On était un peu lent avec le ballon. Mais en deuxième période, on a changé quelque chose. On a mis des joueurs entre les lignes et ça facilite un peu plus. On a marqué deux buts et c’est bon. »

Un démarrage compliqué en raison de la nouvelle composition de Luis Enrique ?

« Oui, je suis d’accord. Je pense qu’on n’était pas bien placé en première mi-temps. On a joué complètement à côté. Randal (Kolo Muani) était un peu seul dans l’axe. On n’arrivait pas faire de mal à cette équipe de Nantes mais les changements en deuxième mi-temps ont fait du bien. »

Son enchaînement de rencontres dans la peau d’un titulaire

« Oui, ça fait du bien. Personnellement, je voulais enchaîner des matches comme ça. Parfois c’était difficile parce qu’il y a beaucoup de matches ce mois-là. Mais je suis heureux et j’aime bien jouer. »