Arrivée en fin de mercato en prêt avec option d’achat (l’option sera levée automatiquement si le PSG termine sur le podium) en provenance de Porto, Danilo Pereira commence à se faire une place dans la rotation de Thomas Tuchel. Utilisé au départ en tant que défenseur central, l’international portugais joue actuellement au milieu de terrain, son poste de prédilection. Pour PSG TV, Danilo Pereira a balayé l’actualité du PSG et évoqué son acclimatation au sein de l’effectif Rouge & Bleu. Morceaux choisis.

Sa place dans le groupe parisien

Danilo : “Je me sens très bien, je fais partie de la famille Paris Saint-Germain maintenant. C’est un club qui est attendu à chaque match et qui joue pour gagner chaque match. Je suis heureux de pouvoir relever ce défi, je suis heureux de faire partie de cette équipe, j’aime les challenges, j’aime les grands matches et me battre pour les gagner.“

Manchester United

Danilo : “Nous avons fait un grand match. Nous étions venus pour gagner, parce que nous devions gagner. Après la rencontre, il y avait une ambiance incroyable dans le vestiaire, nous avions besoin de cette victoire pour engranger de la confiance, et nous sommes très heureux d’avoir pu le faire. Un tournant de la saison ? On peut le penser. Le contexte actuel est très compliqué, avec la crise sanitaire, les blessures, les nouveaux joueurs qui cherchent encore leurs marques. Un match comme celui-là peut être un tournant pour une équipe comme la nôtre qui a beaucoup de qualités.“

Istanbul BB

Danilo : “Ce ne sera pas simple, on a vu contre Leipzig qu’il peut se passer tout et n’importe quoi avec eux en quelques instants. On s’attend forcément à un match compliqué, mais nous sommes le Paris Saint-Germain, nous allons nous battre jusqu’au bout pour nous qualifier pour les huitièmes.“